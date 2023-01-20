Бритни Спирс изменила имя: раскрыты подробности

Певица, которая любит шокировать своим поведением и поступками, вновь ошарашила своих фанатов.

Американская певица Бритни Спирс вновь удивила своих подписчиков и поклонников, когда опубликовала в своем аккаунте в Instagram сообщение об изменении имени.

Об этом сообщает maariv.

Неожиданно для всех она объявила, что сменила имя на Ривер Ред.

Пока неясно, изменила ли экстравагантная знаменитость свое имя в официальных документах.

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