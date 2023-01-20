Бритни Спирс изменила имя: раскрыты подробности

Американская певица Бритни Спирс вновь удивила своих подписчиков и поклонников, когда опубликовала в своем аккаунте в Instagram сообщение об изменении имени.
Об этом сообщает maariv.
Неожиданно для всех она объявила, что сменила имя на Ривер Ред.
Пока неясно, изменила ли экстравагантная знаменитость свое имя в официальных документах.
Курсор ранее писал, что актеру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве. Известному американскому актеру Алеку Болдуину, который по неосторожности застрелил кинооператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Раст» в США, предъявят обвинения в непредумышленном убийстве.
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