Филипп Киркоров споет в Крыму перед ранеными в Украине российскими оккупантами

Певец проведет концерты в оккупированной Ялте и Феодосии для раненных захватчиков, которых он называет «героями».

Российский певец Филипп Киркоров даст свои концерты для раненых российских военных в оккупированном Крыму в конце июля. Об этом он сказал в видеообращении, размещенном на крымских Telegram-каналах.

«Сейчас, как никогда, важно объединиться. Мы представляем собой мощную силу. Я держу путь в Крым, и очень жаль, что там всего два концерта — в Ялте и Феодосии. Я с нетерпением жду встречи со всеми жителями Крыма, но особенно я хочу увидеть всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых солдат, которые выздоравливают в госпиталях. Россия — великая страна, я с нетерпением жду встречи с вами», — говорит он.

Согласно программе на сайте Киркорова, его первый концерт состоится 26 июля в Феодосии и 27 июля в Ялте.

«Курсор» писал, что Израиль опасается серьезного дипломатического кризиса с рф. Израильские чиновники всерьез опасаются, что намерение россии запретить деятельность Еврейского агентства может перерасти в крупный дипломатический инцидент.

Ранее редакция сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

«Курсор» информировал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. «Сохнут» тайно запустил план по переносу своей деятельности из россии* в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!