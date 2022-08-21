Голливудский актер призвал прекратить оказывать финансовую помощь Украине

Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Прекратите посылать деньги в Украину», – написал Сорбо.
Почему-то детально описывать вою позицию 63-летний актер не стал. Тем не менее, даже такое короткое сообщение вызвало бурю негодования среди пользователей соцсетей. В частности, некоторые читатели упрекнули Сорбо в том, что он фанатеет от «русского мира». Это предположение основано на том, что актёр в 2013 году праздновал в Москве, столице россии*, Новый год.
Отметим, что Кевин получил наибольшую известность благодаря ролям Геракла в сериале «Удивительные странствия Геракла» и Дилана Ханта в сериале «Андромеда». Также он снимался в следующих известных фильмах:
«Знакомство со спартанцами»
«Серфер души»
Кулл-завоеватель»
«Пулбой: Спасайся кто может»
«Бог не умер»
Ранее «Курсор» писал, что МИД Израиля намерен расширить гуманитарную помощь Украине.
Также мы сообщали о том, как известный американский актер Марк Руффало призвал Paypal запустить услуги на палестинских территориях.
Кроме этого, российский дипломат в Вене михаил ульянов опубликовал пост с призывом не щадить украинское население. Таким образом он ответил на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего США за новый пакет военной помощи.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!