Голливудский актер призвал прекратить оказывать финансовую помощь Украине

Известный американский актер Кевин Сорбо решил поделиться своей точкой зрения касаемо полномасштабного российского вторжения в Украину. По его мнению, США следует перестать финансово помогать украинскому народу обороняться от оккупантов.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Прекратите посылать деньги в Украину», – написал Сорбо.

Почему-то детально описывать вою позицию 63-летний актер не стал. Тем не менее, даже такое короткое сообщение вызвало бурю негодования среди пользователей соцсетей. В частности, некоторые читатели упрекнули Сорбо в том, что он фанатеет от «русского мира». Это предположение основано на том, что актёр в 2013 году праздновал в Москве, столице россии*, Новый год.

Отметим, что Кевин получил наибольшую известность благодаря ролям Геракла в сериале «Удивительные странствия Геракла» и Дилана Ханта в сериале «Андромеда». Также он снимался в следующих известных фильмах:

«Знакомство со спартанцами»

«Серфер души»

Кулл-завоеватель»

«Пулбой: Спасайся кто может»

«Бог не умер»

Ранее «Курсор» писал, что МИД Израиля намерен расширить гуманитарную помощь Украине.

Также мы сообщали о том, как известный американский актер Марк Руффало призвал Paypal запустить услуги на палестинских территориях.

Кроме этого, российский дипломат в Вене михаил ульянов опубликовал пост с призывом не щадить украинское население. Таким образом он ответил на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего США за новый пакет военной помощи.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!