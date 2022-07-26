Израиль расширит помощь Украине из-за ухудшения отношений с россией — СМИ

МИД Израиля впервые официально окажет финансовую поддержку организациям гражданской помощи, действующим в пострадавшей от войны стране, сообщила общественная телерадиокомпания Kan, пишет The Times of Israel.

Это событие происходит на фоне дипломатической ссоры с россией*, которая пригрозила закрыть израильскую организацию Еврейское агентство, перед которой стоит задача содействовать и поощрять репатриацию евреев в Израиль. москва, которую раздражает поддержка Израилем Украины, заявила, что прекратит деятельность Еврейского агентства в россии.

В то время как в прошлом Израиль оказывал поддержку непосредственно украинским властям, министерство заявило, что помощь в размере 2,5 млн шекелей (726 335 долларов) будет дополнительно предоставлена ​​непосредственно девяти организациям гражданского общества.

В заявлении Kan МИД заявил, что этот шаг «не имеет отношения» к ухудшению дипломатических отношений между Израилем и россией. В нем отмечается, что с начала боевых действий в феврале, когда россия вторглась в Украину, министерство оказывает гуманитарную помощь беженцам и раненым через свое Агентство международного сотрудничества в области развития, известное как Mashav.

«В связи с затягиванием войны Mashav работает над оказанием гуманитарной помощи различными способами, как напрямую, так и в сотрудничестве со сторонними организациями, которые действуют в Украине», — говорится в сообщении министерства.

Министерство заявило, что в рамках этой продолжающейся работы оно обратилось с призывом к некоммерческим организациям на местах с целью поиска «проектов помощи, соответствующих критериям», определенным Mashav.

Предложение было опубликовано месяц назад, но окончательный выбор из девяти организаций стал известен лишь несколько дней назад, сообщил Kan.

Министерство отметило, что оно уже предоставило сотни тонн личного снаряжения и лекарств, а также запустило полевой госпиталь на несколько недель в начале этого года. Кроме того, Mashav проводит онлайн-обучение для тысяч украинцев по таким темам, как повышение устойчивости общества и преодоление травм, помощь инвалидам и жертвам сексуального насилия, сообщили в министерстве.

«Израиль обязуется продолжать оказывать помощь гражданам Украины и облегчать их тяжелое положение», — говорится в сообщении МИД.

Ранее в этом месяце Израиль отправил аварийным службам Украины вторую партию защитного снаряжения, в том числе 1 500 касок, 1 500 защитных жилетов, сотни костюмов противоминной защиты, 1 000 противогазов и десятки систем фильтрации хазматов.

В понедельник МИД выпустило новую памятку для путешественников, призывающую граждан Израиля избегать посещения Украины, в том числе города паломничества Умани. Гражданам Израиля, которые уже находятся в Украине, призвали немедленно покинуть страну.

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

Курсор информировал, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют.

Кроме того, наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.

Еще напомним, что стало известно о новых трудностях Еврейского агентства в россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!