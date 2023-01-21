Итальянская группа Maneskin выпустила хит высмеивающий путина

К путину часто обращаются различные публичные личности, которые пытаются привселюдно высмеять деятельность российского лидера и взывают к его совести

Победители «Евровидения-2021», итальянская группа Maneskin, выпустили полную версию своего знаменитого сингла «Gasoline». Отрывок песни вышел еще в апреле 2022 года, и сразу стал пророческим, поскольку высмеивал подход российского лидера путина* к шантажу всей Европы, который предполагал ограничение поставок российского газа из-за поддержки Украины в войне с россией.

В песне представлены провокационные строки, в которых исполнители спрашивают, как спится диктатору по ночам после стольких жертв среди украинского народа. Также, артисты отметили, что путин коварно использует топливо для «разрешения» убивать мирных граждан Украины.

Напомним, что владимир путин назвал новую цель войны в Украине.

Также, разведка Украины рассказала о приказе, который путин отдал новому «главному по войне».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!