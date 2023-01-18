Путин назвал новую цель войны в Украине

Сегодня путин встретился с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда. Он заявил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, а цель всех действий россии — прекращение боевых действий и попытка прекратить эту войну.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации… Все, что мы делаем сегодня, в том числе, в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают», — заявил путин.

Он добавил, что россия не могла стоять в стороне и не реагировать на события, которые происходили в Украине с 2014 года.

«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что путин выступит с важным заявлением о войне в Украине. Член оккупационных властей Запорожской области владимир рогов анонсировал выступление путина.

Кроме этого, израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине. Эксперт отмечает, что путин в курсе, что ракетные удары по Украине не приносят желаемого результата.

Наша редакция писала, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Bloomberg: путин в войне сделал ставку на бедных и малоимущих россиян. рф продолжает отправлять солдат на фронт в Украину, потому что ее армия несет большие потери. Но путин сделал ставку в войне на самых нуждающихся граждан, мотивируя их большими выплатами.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!