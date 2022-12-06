Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера

Рэпер сравнил Холокост с абортом и считает, что евреям «нужно работать на христиан».

Канье Уэст в разговоре с основателем Proud Boys Гэвином Макиннесом заявил, что еврейский народ должен простить лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Сперва Уэст сказал, что евреи не могут ему указывать, кого он может и не может любить, и добавил, что они «не могут навязывать свою боль всем остальным».

«Евреи, простите сегодня Гитлера. Отпустите. Отпустите. Перестань пытаться навязать это другим людям», ‒ сказал он.

Артист утверждает, что евреи создали Гитлеру плохую репутацию, потому что «они были расстроены тем, что Гитлер выгнал их из страны».

Рэпер также сравнил Холокост с абортом и повторил стереотип о том, что евреи контролируют СМИ и политику, заявив, что это неправильно, потому что евреи не верят, что Иисус является «царем всех царей» и настоящим царем евреев.

«Я думаю, что евреи, такие как Моссад, Рам Эмануэль, Биби Нетаниягу и все они, я думаю, что они действительно размякли здесь. Как будто я могу ходить и говорить правду вслух, понимаете», — сказал Уэст и добавил, что США должны «управлять христианские лидеры».

Когда Макиннес спросил, что Уэст намерен «делать с евреями», если тот теоретически победит на президентских выборах, тот ответил, что евреям «нужно работать на христиан».

«Я найму еврея, если буду знать, что он не шпион. Я люблю евреев. Я люблю всех людей. Я люблю людей, которые лайкнули, удалили мои аккаунты и все такое, но они не должны быть ответственными людьми. Вот то, что я говорю», ‒ добавил артист.

Ранее во время беседы с известным конспирологом Уэст похвалил Гитлера, высмеял Нетаниягу и сказал, что поддерживает *россию и путина в войне против Украины.

«Курсор» сообщал, что Уэст назвал Илона Маска генетическим гибридом.