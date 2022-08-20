Музыканту R. Kelly грозит пожизненное заключение за развращение 14-летней крестницы

Популярного исполнителя Роберта Келли, также известного как R. Kelly, обвинили в незаконных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, которые тот документировал на камеру. Теперь артист может провести остаток жизни за решеткой.

Еще год назад суд признал американца виновным в распространении детской порнографии и секс-торговле, за что его приговорили к 30-летнему тюремному заключению. Однако, на этом скандалы не закончились. Так, во время заседания суда 37-летняя женщина, назвавшая себя Джейн и крестницей Роберта Келли, сделала ряд шокирующих заявлений, из-за которых артист может всю оставшуюся жизнь провести в местах лишения свободы, сообщает CNN.

По словам пострадавшей, они познакомились с исполнителем во время концерта в евангельской церкви, когда девочке было 12 лет. В тот период Келли находился в романтических отношениях с ее тетей, которая попросила его стать крестным для племянницы.

Спустя некоторое время, как утверждсает женщина, музыкант начал с ней говорить об интимных вопросах, оставаться на ночь и заставлять употреблять алкогольные напитки. Кроме этого, Роберт развращал несовершеннолетнюю и снимал это на видео, где мужчина давал девочке деньги, выдавая её за проститутку.

Любопытно, что 37-летняя призналась в этом после 20-летнего молчания. Адвокат Келли, Дженнифер Бонжан, обратился к присяжным и акцентировал их внимание на том, что жертва изменила свои прошлые показания:

«Последние 22 года она категорически отрицала, что на этом видео была она. До того, как было возбуждено уголовное дело, она это отрицала», — сказал он.

В свете этих событий суд пересмотрит дело R. Kelly, которому теперь пожизненное заключение.

Ранее «Курсор» уже сообщал, что в Нидерландах арестовали известного израильского модельного агента по обвинению в 26 случаях сексуальных домогательств.