Насрин Кадри помолвлена спустя три месяца после начала отношений

Фанаты поздравляют певицу Насрин Кадри, которая обручилась со своим партнером Ромом Шамиром всего через три месяца после начала их отношений.
24-летний Шамир торгует элитными автомобилями. Он младше Насрин Кадри на 11 лет. К слову, счастливый жених отпраздновал свой день рождения совсем недавно, на большой вечеринке-сюрпризе, организованной для него Насрин.
Волнующее предложение руки и сердца было интимным и домашним. Шамир сделал его в их доме в Герцлии. Вместе с парой радостное событие отметили их ближайшие родственники.
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Курсор ранее сообщал, что Даниэль Гринберг рассказала всей стране, почему она и Эяль Голан решили развестись через два месяца после рождения второго сына, и сразу после ее резонансного интервью последовала реакция Голана. Однако утром 20 февраля он удалил и свое заявление, и весь контент, который был в его Instagram.
Также Курсор писал, что израильская певица Ноа Кирел попала в рейтинг самых многообещающих артистов 2022 года по версии американского журнала «People».
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