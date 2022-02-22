Насрин Кадри помолвлена спустя три месяца после начала отношений

Певица Насрин Кадри обручилась со своим партнером Ромом Шамиром всего через три месяца после начала отношений. 24-летний жених торгует элитными автомобилями. Он младше Насрин на 11 лет.

Фанаты поздравляют певицу Насрин Кадри, которая обручилась со своим партнером Ромом Шамиром всего через три месяца после начала их отношений.

24-летний Шамир торгует элитными автомобилями. Он младше Насрин Кадри на 11 лет. К слову, счастливый жених отпраздновал свой день рождения совсем недавно, на большой вечеринке-сюрпризе, организованной для него Насрин.

Волнующее предложение руки и сердца было интимным и домашним. Шамир сделал его в их доме в Герцлии. Вместе с парой радостное событие отметили их ближайшие родственники.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений נסרין קדרי | Nasreen Kadri (@nasrinkadry)



Курсор ранее сообщал, что Даниэль Гринберг рассказала всей стране, почему она и Эяль Голан решили развестись через два месяца после рождения второго сына, и сразу после ее резонансного интервью последовала реакция Голана. Однако утром 20 февраля он удалил и свое заявление, и весь контент, который был в его Instagram.

Также Курсор писал, что израильская певица Ноа Кирел попала в рейтинг самых многообещающих артистов 2022 года по версии американского журнала «People».

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