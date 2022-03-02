Спустя неделю после приезда Шон Пенн пешком сбежал из Украины

Голливудский режиссер и актер Шон Пенн объявил, что снимет документальный фильм о российском вторжении в Украину для Vice. Вчера он покинул страну и пересек границу с Польшей, но дал понять, что продолжает работу над фильмом.

Примерно через неделю после приземления в Украине актер и режиссер Шон Пенн сообщил, что покинул страну. Пенн написал своим подписчикам в Твиттере, что ему пришлось оставить машину на обочине дороги и пройти «много миль» до границы с Польшей в сопровождении двух коллег, которые снимали с ним фильм о вторжении России в Украину для Vice.

«Я и двое моих коллег прошли несколько миль к границе с Польшей, оставив машину на обочине дороги, — написал Пенн. Внутри почти всех автомобилей на этом снимке находятся женщины и дети, большинство из них без багажа и вещей. Машина на данный момент является всей их собственностью».

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH — Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022

На прошлой неделе Пенн приехал в Киев для съемок фильма, а также встретился с высокопоставленными государственными чиновниками. Он выразил признательность за украинскую оппозицию и мужество президента Владимира Зланского и граждан страны. «Г-н Путин уже совершил ужасную ошибку, которая привела к гибели людей и большому горю, и если он не остановится, это будет огромной ошибкой для всего человечества, — сказал тогда Шон Пенн.

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