5 масел для более длинных, сильных и блестящих волос

Ваши волосы важны для вашего общего здоровья и благополучия, потому что это один из первых аспектов, который другие могут заметить в вас. Итак, портал HealthShots предлагает попробовать эти 5 масел для роста волос.

Касторовое масло. Одним из самых популярных и эффективных натуральных антибактериальных и противогрибковых средств является касторовое масло. Касторовое масло помогает волосам и коже, поскольку оно богато минералами, витамином Е, белками, антиоксидантами и жирными кислотами. С их помощью ваши волосы станут гуще, сильнее и менее волнистыми. Касторовое масло можно наносить на кожу головы для лечения перхоти, сухости волос, зуда кожи головы, выпадения волос и других проблем, связанных с волосами.

Масло жожоба. В любое время, когда ваша кожа головы чувствует себя шелушащейся, сухой или раздраженной в результате инфекций кожи головы, вы можете нанести это натуральное масло. Чтобы стимулировать рост здоровых волос, тщательный массаж с маслом жожоба помогает восполнить потерю влаги и восстановить баланс pH.

Масло авокадо является одним из лучших и наиболее эффективных масел для увлажнения волос и проникновения в стержень волоса. Оно невероятно богато минералами, олеиновой кислотой, жизненно важными витаминами и жирами, которые способствуют росту волос. Регулярное использование этого масла укрепляет стержень волоса, способствует здоровью кожи головы и уменьшает ломкость.

Кокосовое масло идеально подходит для сильных и здоровых волос. Все типы волос могут использовать его для поддержания здоровья, увлажнения и регенерации волос и кожи головы. Витамины и минералы, содержащиеся в нерафинированном кокосовом масле первого холодного отжима, могут способствовать развитию волос и уменьшать дополнительный вред для отдельных прядей волос.

Миндальное масло, более легкое ореховое масло, содержит множество полезных питательных веществ, включая витамин Е, антиоксиданты, белки и магний. Богатое питательными веществами, миндальное масло укрепляет, питает и лечит поврежденные или ломкие волосы. Несколько капель миндального масла, обладающего всеми необходимыми качествами, могут питать кожу головы, уменьшать зуд кожи головы, усиливать блеск и шелковистость, способствовать развитию волос, уменьшать ломкость и воспаление.

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