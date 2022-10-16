5 продуктов, которые нужно есть ежедневно для безупречной кожи

Включите эти 5 продуктов в свой рацион, чтобы получить сияющую и здоровую кожу.

Даже если вы пользуетесь модными средствами по уходу за кожей, помните, что хорошо сбалансированная диета важна для сияния кожи изнутри. Итак, включите эти 5 продуктов в свой рацион, чтобы получить сияющую и здоровую кожу.

Семена: Семена тыквы, чиа, льна, подсолнечника и конопли наиболее рекомендуются, когда речь идет о сияющей коже. Они являются источником клетчатки, минералов, антиоксидантов и жирных кислот омега-3, которые необходимы для здоровья кожи. Эти питательные вещества могут помочь восстановить влагозащитный барьер кожи и защитить ее от вредного воздействия окружающей среды. На самом деле, эти семена также могут помочь вам с потерей веса и гормональным балансом.

Фрукты, богатые витамином С: витамин С может улучшить сияние вашей кожи, а также ваш иммунитет. Он лечит проблемы с кожей, такие как прыщи, дряблая кожа, гиперпигментация, тонкие линии и темные пятна.

Зеленые листовые овощи: следует употреблять зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста, брюссельская капуста и листовая капуста.

Морковь: знаете ли вы, что этот овощ является отличным ингредиентом для ухода за кожей Этот суперпродукт богат витамином А, который необходим как верхнему, так и нижнему слою кожи и помогает защитить ее от вредного воздействия солнца. Морковь осветлит вашу кожу, поддержит выработку кожного сала, увлажнит кожу и поможет вам выглядеть моложе. Кроме того, он может повысить эластичность кожи и выработку коллагена.

Рыба и брокколи для белка: Белок необходим для здоровой, безупречной кожи.

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