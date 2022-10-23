5 причин, по которым вам следует меньше употреблять орехи и сухофрукты

Медпортал Health Shots связался с диетологом Рупшри Джайсвалом, чтобы узнать, что может произойти, если вы переедаете орехи и сухофрукты.
Джайсвал говорит: «Мы все знаем, что орехи и сухофрукты чрезвычайно полезны, и многие люди любят их перекусывать, особенно в зимний сезон. На самом деле сухофрукты связаны с хорошим здоровьем сердца и даже с потерей веса. Но это не значит, что вы можете переедать их без каких-либо последствий».
Вот 5 причин, по которым вам следует употреблять орехи и сухофрукты в ограниченном количестве:
1. Пищеварительные заболевания
Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи, кешью, фундук и фисташки, наиболее известны своим полезным содержанием жира и белка. Тем не менее, вздутие живота или газообразование — это некоторые распространенные симптомы, которые сопровождают переедание орехов. Джайсвал говорит: «Это происходит потому, что многие орехи содержат такие соединения, как фитаты и дубильные вещества, которые трудно перевариваются. Орехи также могут вызывать диарею из-за содержащегося в них жира».
2. Увеличение веса
Орехи — отличный вариант перекуса, когда вы пытаетесь похудеть, поскольку они помогают избежать переедания из-за содержания клетчатки и белка. Оба они необходимы для похудения. Но вы должны помнить, что эти закуски по-прежнему богаты калориями, и чрезмерное потребление может привести к увеличению веса.
3. Высокое содержание сахара
Сухофрукты, такие как изюм, содержат сахар и калории. Употребление их в чрезмерных количествах может увеличить риск несбалансированного уровня сахара и сердечных заболеваний. Поэтому очень важно, чтобы в праздничный сезон вы ели сухофрукты в умеренных количествах.
4. Пищевая токсичность
Некоторые виды орехов следует употреблять в умеренных количествах, поскольку чрезмерное употребление может привести к пищевой токсичности. Сюда входят бразильские орехи, мускатный орех и миндаль. Жевание бразильских орехов может привести к передозировке селена, тогда как миндаль содержит синильную кислоту, которая может вызвать проблемы с дыханием и удушье.
5. Аллергическая реакция
У многих людей аллергия на орехи. Рекомендуется проявлять осторожность при первом употреблении орехов, потому что эти аллергии могут проявляться по-разному у разных людей. Если у вас газообразование, вздутие живота или тошнота, возможно, вы чувствительны к орехам и вам следует обсудить свои симптомы с врачом.
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