5 причин, по которым вам следует меньше употреблять орехи и сухофрукты

Убедитесь, что вы не едите слишком много орехов и сухофруктов. В противном случае будьте готовы испытать эти побочные эффекты.

Медпортал Health Shots связался с диетологом Рупшри Джайсвалом, чтобы узнать, что может произойти, если вы переедаете орехи и сухофрукты.

Джайсвал говорит: «Мы все знаем, что орехи и сухофрукты чрезвычайно полезны, и многие люди любят их перекусывать, особенно в зимний сезон. На самом деле сухофрукты связаны с хорошим здоровьем сердца и даже с потерей веса. Но это не значит, что вы можете переедать их без каких-либо последствий».

Вот 5 причин, по которым вам следует употреблять орехи и сухофрукты в ограниченном количестве:

1. Пищеварительные заболевания

Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи, кешью, фундук и фисташки, наиболее известны своим полезным содержанием жира и белка. Тем не менее, вздутие живота или газообразование — это некоторые распространенные симптомы, которые сопровождают переедание орехов. Джайсвал говорит: «Это происходит потому, что многие орехи содержат такие соединения, как фитаты и дубильные вещества, которые трудно перевариваются. Орехи также могут вызывать диарею из-за содержащегося в них жира».

2. Увеличение веса

Орехи — отличный вариант перекуса, когда вы пытаетесь похудеть, поскольку они помогают избежать переедания из-за содержания клетчатки и белка. Оба они необходимы для похудения. Но вы должны помнить, что эти закуски по-прежнему богаты калориями, и чрезмерное потребление может привести к увеличению веса.

3. Высокое содержание сахара

Сухофрукты, такие как изюм, содержат сахар и калории. Употребление их в чрезмерных количествах может увеличить риск несбалансированного уровня сахара и сердечных заболеваний. Поэтому очень важно, чтобы в праздничный сезон вы ели сухофрукты в умеренных количествах.

4. Пищевая токсичность

Некоторые виды орехов следует употреблять в умеренных количествах, поскольку чрезмерное употребление может привести к пищевой токсичности. Сюда входят бразильские орехи, мускатный орех и миндаль. Жевание бразильских орехов может привести к передозировке селена, тогда как миндаль содержит синильную кислоту, которая может вызвать проблемы с дыханием и удушье.

5. Аллергическая реакция

У многих людей аллергия на орехи. Рекомендуется проявлять осторожность при первом употреблении орехов, потому что эти аллергии могут проявляться по-разному у разных людей. Если у вас газообразование, вздутие живота или тошнота, возможно, вы чувствительны к орехам и вам следует обсудить свои симптомы с врачом.

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