5 продуктов для профилактики и контроля диабета у детей

Диабет является очень распространенной проблемой среди взрослых, но в последнее время он все чаще наблюдается у детей.

Медпортал Health Shots обратился к эксперту по питанию Рохиту Шелаткару, который поделился некоторыми ключевыми моментами о том, как родители могут помочь своим детям контролировать уровень сахара в крови.

Он сказал: «Важно знать о различных макроэлементах, включая углеводы, белки и липиды, чтобы управлять их уровнем сахара в крови».

Дети с избыточным весом обычно борются с высоким уровнем сахара в крови из-за нарушенного баланса инсулина. Шелаткар объясняет, что высококалорийная, сладкая и жирная диета может повысить уровень сахара в крови, привести к резистентности к инсулину и снизить чувствительность к инсулину. Высокое потребление сахара также может привести к воспалению и ослаблению иммунной системы.

«Продукты с высоким содержанием клетчатки могут помочь уменьшить воспаление в организме, укрепить иммунную систему и отрегулировать уровень сахара в крови», — говорит эксперт по питанию. Недавнее исследование показало, что употребление небольшого количества сывороточного протеина перед едой может помочь людям с диабетом 2 типа контролировать уровень сахара в крови.

Вот некоторые продукты, которые могут помочь детям и молодым людям контролировать уровень сахара в крови, предложенные Шелаткаром:

1. Яблоки

Яблоки — это полезный перекус, так как они богаты клетчаткой и витамином С. «Они содержат полифенолы, химические вещества растительного происхождения, которые успешно предотвращают диабет 2 типа и сердечные заболевания. Яблочный сахар или фруктоза практически не влияет на уровень сахара в крови», — говорит Шелаткар.

2. Морковь

Дети-диабетики могут выбирать морковь в своем ежедневном рационе, несмотря на ее сладкий вкус, поскольку она помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Несмотря на высокое содержание углеводов, она полезна для больных диабетом, так как морковь не содержит крахмала.

3. Сложные углеводы

Организму нужно больше времени, чтобы усвоить сложные углеводы, чем простые. Шелаткар объясняет, что продукты со сложными углеводами перевариваются дольше и часто содержат клетчатку, витамины и минералы. Следовательно, они влияют на уровень сахара в крови не сразу и вызывают его более постепенное повышение.

Включите цельнозерновые продукты, коричневый рис, дикий рис, овес, ячмень и продукты, напоминающие зерновые, такие как лебеда. Дети с диабетом также должны включать в свой рацион овощи, такие как картофель, сладкий картофель, кукуруза, фасоль и бобовые, такие как чечевица, фасоль и нут, поскольку все они являются отличными источниками сложных углеводов.

4. Семена чиа

Несмотря на то, что дети не будут есть семена чиа охотно, это будет для них действительно полезно. В семенах чиа много полезных жиров, витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Согласно одному из исследований, опубликованных в Diabetes Care, семена чиа могут помочь снизить уровень сахара в крови. Кроме того, он снижает риск сердечных заболеваний у людей с диабетом 2 типа.

5. Йогурт

Употребление йогурта с живыми бактериями может помочь в борьбе с болезнью. Кроме того, прекрасным источником белка является йогурт. «Живые микроорганизмы, известные как пробиотики (хорошие бактерии), помогают в защите от всех типов вредных бактерий. Увеличивая количество клеток, борющихся с вирусами, они также помогают в борьбе с болезнями», — говорит Шелаткар.

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