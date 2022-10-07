5 продуктов, которые могут предотвратить риск сердечных приступов

Сердечные приступы растут, потому что мы часто пренебрегаем едой для предотвращения сердечных заболеваний.

Здоровье сердца должно быть главным приоритетом для всех, потому что оно является генератором жизни внутри нас и поддерживает нас. Хотя число случаев сердечных заболеваний растет, есть несколько способов их предотвращения. Употребление правильных продуктов для профилактики сердечных заболеваний должно быть первой линией защиты от смертельных заболеваний.

Health Shots связались с диетологом Рохини Патилом, который предложил 5 видов пищи, которые следует употреблять, чтобы сдерживать сердечные заболевания.

1. Ешьте продукты, богатые омега-3 жирными кислотами

Употребление рыбы, такой как лосось и тунец, которые содержат омега-3 жирные кислоты, показало снижение триглицеридов и уменьшение воспаления в организме. Пища, богатая омега-3, такая как грецкие орехи, семена льна и раджма, также помогает поддерживать кровяное давление на нормальном уровне и снижать уровень плохого холестерина в организме.

2. Выбирайте цельное зерно вместо переработанных зерен

Обработанные зерна, как следует из названия, смываются от всех хороших питательных веществ в них. С другой стороны, цельные зерна содержат клетчатку, которая способствует здоровью сердца, сохраняя стабильный уровень сахара в крови и снижая риск диабета и сердечных заболеваний.

3. Ешьте больше фруктов и овощей каждый день

Фрукты и овощи упакованы витаминами А, С и Е, а также калием и фолиевой кислотой. Все эти важные питательные вещества могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и дать вашему организму достаточное питание, необходимое для восстановления ежедневного износа.

4. Сокращение насыщенных жиров

Насыщенные жиры содержатся в жирной говядине, баранине и молочных продуктах. Это может повысить уровень холестерина ЛПНП, который может засорить артерии.

5. Выбирайте обезжиренные молочные продукты

Доктор Патил советует: «Молоко и все его побочные продукты считаются здоровыми. Но жир в них при употреблении в больших количествах также может привести к низкому уровню холестерина. Молочные продукты, такие как сыр, мороженое и сметана, содержат много насыщенных жиров. Однако потребление низкожирных версий может снизить риск сердечных заболеваний».

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