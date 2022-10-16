Пять побочных эффектов лука, которые могут разрушить ваше здоровье

Есть ли у вас привычка добавлять лук в свой рацион? Что ж, не переусердствуйте и остерегайтесь этих побочных эффектов лука, которые могут нанести ущерб вашему здоровью.

Пищевая аллергия очень распространена и может быть вызвана чем угодно, в том числе луком. Эти аллергии обычно возникают, когда ваша иммунная система реагирует на белки в определенных продуктах. Согласно исследованию, опубликованному в журнале African Health Sciences, лук, чеснок, спаржа и лук-порей принадлежат к семейству лилейных, которые могут вызывать перекрестную аллергическую реакцию.

Изжога: Индийский Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек определяет изжогу как симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Исследование 2000 года, опубликованное в журнале «Питание и рак», показало, что определенные продукты, в том числе лук, могут вызывать симптомы изжоги.

Проблемы с глазами: Вы когда-нибудь чувствовали жжение в глазах, когда нарезали лук? Это происходит потому, что измельчение лука приводит к высвобождению слезоточивого фактора (LF), который является формой метаболита серы. Когда LF попадает в ваши глаза, это может вызвать раздражение и вызвать слезоточивый эффект лука.

Синдром раздраженного кишечника: СРК является распространенной желудочно-кишечной проблемой, которая вызывает серьезные и болезненные абдоминальные симптомы. Хотя еда не является причиной СРК, некоторые продукты могут вызывать его симптомы, например, ерментируемые олиго-, ди-, моносахариды и полиолы. Страдающие СРК испытывают дискомфорт от этих углеводов с короткой цепью, которые не перевариваются и медленно усваиваются.

Неприятный запах изо рта. Неприятный запах изо рта — это побочный эффект, который вас не удивит. Одним из наиболее распространенных и непосредственных побочных эффектов лука является неприятный запах изо рта.

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