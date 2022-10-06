Даже консервы: 5 самых вредных продуктов при высоком уровне сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови не означает, что вам нужно перестать есть то, что вам нравится, но эти 5 продуктов являются худшими для диабета. Поэтому, пожалуйста, избегайте их.

Health Shots связались с диетологом Хари Лакшми, чтобы выяснить, какие продукты являются худшими при высоком уровне сахара в крови или при диабете.

1. Сахар

Людям с диабетом следует избегать сладких продуктов, таких как выпечка, сладости, пирожные, печенье, конфеты и шоколад.

2. Обработанная пища с транс- и насыщенными жирами

Людям с диабетом обработанные пищевые продукты категорически запрещены, потому что они могут повышать уровень сахара в крови.

3. Консервы

Чтобы продлить срок годности консервов, в них часто добавляют избыток натрия и других консервантов.

4. Сахаристые каши

Большинство людей выбирают хлопья, потому что считают их сытным и полезным вариантом завтрака. Однако это не так! Особенно, если у вас диабет. Злаки, которые сильно переработаны и богаты рафинированным зерном, содержат сахар.

5. Фрукты

Фрукты — это здоровый вариант перекуса и сбалансированного питания, они содержат важные питательные вещества и клетчатку. Однако «некоторые фрукты, такие как инжир, виноград, манго, вишня и бананы, имеют высокое содержание сахара; поэтому, если у вас высокий уровень сахара в крови, их необходимо ограничить.

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