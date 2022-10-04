Многоразовые контактные линзы увеличивают риск заражения редкой глазной инфекцией

Риск заражения редкой глазной инфекцией увеличивается почти в четыре раза, если вы используете мягкие многоразовые контактные линзы.

Таковы мрачные результаты исследования, проведенного Институтом офтальмологии Университетского колледжа Лондона (UCL) и глазной больницей Мурфилдс, где исследователи изучали, какие факторы могут увеличить риск возникновения у человека акантамебного кератита (АК).

Статья была опубликована в Opthalmology.

«В последние годы мы наблюдаем рост акантамебного кератита в Великобритании и Европе, и, хотя инфекция все еще встречается редко, ее можно предотвратить и она требует ответных мер со стороны общественного здравоохранения», — говорится в заявлении ведущего исследователя профессора Джона Дарта.

«Контактные линзы, как правило, очень безопасны, но связаны с небольшим риском микробного кератита, чаще всего вызываемого бактериями, и это единственное осложнение, угрожающее зрению при их использовании. Учитывая, что около 300 млн человек во всем мире носят контактные линзы, важно, чтобы люди знали, как свести к минимуму риск развития кератита», — сказал профессор.

Дарт и его коллеги набрали более 200 пациентов, 83 из которых имели АК, а остальные 122 были доставлены в глазную больницу Мурфилдс по другим причинам. Последние выступали в качестве контрольной группы, чтобы исследователи могли попытаться установить, какие факторы риска повышают вероятность заражения человека инфекцией роговицы.

Их результаты показали, что у тех, кто носит многоразовые мягкие контактные линзы, вероятность развития АК в 3,8 раза выше, чем у тех, кто носит линзы ежедневно. Сон и душ в линзах также увеличивали риск в 3,9 и 3,3 раза соответственно. По их оценкам, исследователи обнаружили, что от 30 до 62 совершенных случаев АК в Великобритании можно было бы предотвратить путем перехода на однодневные одноразовые линзы, что вполне может иметь место и в других странах.

«Предыдущие исследования связывали АК с ношением контактных линз в джакузи, бассейнах или озерах, и здесь мы добавили душ в этот список, подчеркнув, что следует избегать контакта с любой водой при ношении линз», — сказала первый автор, доцент Николь Карнт из Университета Нового Южного Уэльса (Сидней), а также Института офтальмологии UCL и глазной больницы Мурфилдс.

Хотя потеря зрения из-за АК встречается редко, это может произойти в тяжелых случаях, поэтому команда хотела дополнительно изучить возможные факторы риска. В Великобритании около 1 из 20 000 носителей контактных линз ежегодно диагностируют АК, но команда надеется, что простые вмешательства могут каким-то образом снизить этот показатель.

«Упаковка контактных линз должна содержать информацию о безопасности линз и предотвращении рисков, даже такую ​​простую, как наклейки «без воды» на каждой упаковке, особенно с учетом того, что многие люди покупают линзы в Интернете, не обращаясь к медицинскому работнику», — заключил Дарт.

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