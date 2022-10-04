7 фруктов и овощей, которые можно есть вместо хлеба на завтрак

Белый хлеб содержит консерванты и другие добавки. Итак, замените его этими 7 полезными овощами и фруктами на завтрак.

Для многих людей хлеб с маслом — это быстрый вариант завтрака. Ведь его приготовление простое, удобное и недорогое! Хлеб, который часто готовят из теста из муки и воды, бывает разных видов, но большинство из них, особенно белый хлеб, представляют собой очищенные зерна с высоким гликемическим индексом и низкой питательной ценностью. По сути, он относится к категории продуктов с высоким содержанием углеводов.

Health Shots поговорили с диетологом Рупшри Джайсвалом, чтобы узнать, какие фрукты и овощи лучше всего подходят для завтрака.

Джайсвал говорит: «По сравнению с фруктами и овощами количество необходимых питательных веществ в хлебе несколько меньше. Он скорее содержит много калорий и углеводов и мало белков, жиров, клетчатки, витаминов и минералов».

Вот 7 фруктов и овощей, которые заменят хлеб на вашем завтраке:

1. Картофель

Они богаты углеводами и клетчаткой, что делает их хорошим выбором для поддержания здоровья кишечника и контроля веса. На самом деле, добавление их в свой завтрак обеспечит вас сложными углеводами, которые хороши для тех, кто придерживается интенсивного режима кардиотренировок.

2. Болгарский перец

Мы любим добавлять красок в наши блюда, и нет ничего более красочного, сытного и полезного, чем сладкий перец. Они богаты несколькими необходимыми питательными веществами, включая витамины А и С, калий, фолиевую кислоту и клетчатку.

3. Яблоки

Можно долго говорить о пользе этого фрукта. Начать день с яблочного салата будет более здоровой и вкусной альтернативой хлебу.

4. Салат

5. Капуста

Капуста богата пищевыми волокнами, витаминами К и С.

6. Морковь

Витамин С, кальций, железо, биотин, витамин К1, калий, витамин В6 и лютеин присутствуют в моркови.

7. Ломтики ананаса

Ананасы — вкусный фрукт. Поэкспериментируйте с ананасом и приготовьте собственную утреннюю закуску, богатую антиоксидантами.

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