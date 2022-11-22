Семь признаков того, что вы переедаете перец чили

Многие люди любят острую пищу. Красный перец чили используется как усилитель вкуса и приправа. Но он имеет и определенные негативные последствия.
Медпортал HealthShots поговорил с доктором Арчана Батра, диетологом и физиотерапевтом, чтобы понять побочные эффекты употребления красного перца чили и симптомы чрезмерного его употребления.
Батра говорит: «Большинство из нас любит острую пищу, несмотря на то, что не знает об их недостатках и побочных эффектах. Употребление слишком большого количества красного перца чили, который делает нашу пищу острой, может вызвать изжогу или проблемы с пищеварением. Это не останавливается на достигнутом; это также может вызвать серьезные проблемы со здоровьем».
Вот 7 признаков того, что вы едите слишком много красного перца чили:
1. Язва желудка
Потребление слишком большого количества красного порошка чили может повысить вероятность возникновения язвы желудка.
2. Проблемы с пищеварением
Красный перец чили содержит капсаицин, который может раздражать пищеварительную систему и вызывать ряд проблем, таких как изжога, кислотный рефлюкс, жидкий стул, газы или потеря аппетита.
3. Волдыри и сыпь
Красный перец чили может затруднить дыхание, вызвать язвы во рту и вызвать неконтролируемую рвоту. Кроме того, чувствительность к красному перцу чили может привести к сыпи или раздражению рта, что может привести к распространению инфекции.
4. Чрезмерное потоотделение
От перца чили часто потеют верхние губы, слезятся глаза и ощущается огонь во рту. С другой стороны, употребление большого количества острого перца заставит ваше тело потеть. Батра говорит: «Капсаицин повышает температуру тела, что может привести к чрезмерному потоотделению».
5. Раздраженные губы
Жжение во рту и на губах является потенциальным побочным эффектом красного перца чили.
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