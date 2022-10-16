7 продуктов с пробиотиками для здоровья кишечника

Ваша пищеварительная система является одной из самых важных для правильного функционирования вашего тела. Эти органы расщепляют пищу на различные питательные вещества и нуждаются в хороших бактериях для улучшения пищеварения.

HealthShots назвали лучшие пробиотические продукты для здоровья кишечника:

Йогурт — самый простой и лучший источник пробиотиков. Это хорошо для вашего здоровья кишечника. Молочнокислые бактерии и бифидобактерии, которые являются пробиотиками, заквашивают молоко для создания йогурта. Помимо того, что йогурт является прекрасным источником кальция и белка, он улучшает микробиоту кишечника.

Квашеная капуста. Пробиотики, укрепляющие иммунную систему, содержатся в квашеной капусте — ферментированном продукте, приготовленном из капусты. Начнем с того, что бактерии в вашем кишечнике могут оказывать значительное влияние на вашу иммунную систему. Пробиотики в квашеной капусте могут помочь сбалансировать кишечные бактерии, сохраняя здоровье слизистой оболочки кишечника.

Мисо — это ферментированная пища, что означает наличие живых активных бактериальных культур. Вам нужно всего лишь взбить столовую ложку мисо-пасты в небольшом количестве воды, чтобы приготовить мисо-суп. Паста мисо бывает самых разных цветов, включая белый, желтый и красный. Если у вас аллергия на сою, есть даже некоторые сорта, приготовленные из нута. Пробиотики, в изобилии содержащиеся в мисо-супе, помогают улучшить здоровье кишечника.

Кефир — это пробиотический напиток, приготовленный из молочного брожения. Его применяют при самых разных заболеваниях, включая ожирение, плохие спортивные результаты, остеопороз, повышенный уровень холестерина и другие. Тем не менее, нет никаких твердых научных доказательств, подтверждающих эти утверждения. Некоторые люди обнаруживают, что кефир помогает пищеварению, возможно, потому, что он содержит пробиотики. Пробиотики могут помочь в восстановлении баланса кишечника, что улучшит пищеварение.

Соленья. Самая большая концентрация пробиотиков содержится в соленьях естественного брожения. Если вы предпочитаете ферментированные соленья, купленные на рынке, выбирайте те, в которые не добавляют уксус или сахар. Соленые огурцы также богаты определенными волокнами, которые действуют как пребиотики или пища для пробиотических кишечных бактерий и питают здоровые кишечные бактерии. Включение ферментированных овощей в ваш рацион может улучшить пищеварение и уменьшить симптомы запоров и диареи.

Кимчи. В качестве ферментированной пищи кимчи является фантастическим пробиотиком. Кимчи содержит те же лактобациллы, которые присутствуют в йогурте и других кисломолочных продуктах. Полезные бактерии, содержащиеся в кимчи, помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Темпе — это соевый продукт, похожий на тофу. Его получают путем ферментации соевых бобов. В результате ферментации получается темпе с высоким содержанием белка и пробиотиков. Благодаря твердой текстуре его можно использовать во многих кухнях.

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