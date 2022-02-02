Самые опасные дни в феврале 2022 года: финансовые убытки, ссоры и болезни

В самые опасные дни февраля по лунному календарю высока вероятность проблем и неудач.

Об этом пишет УНИАН.

На эти даты лучше не планировать ничего важного.

11 февраля — Соединение Меркурия с Плутоном

Соединение двух планет сделает день опасным и агрессивным. В эту дату все плану пойдут наперекосяк. Вселенная будет всеми силами мешать вам воплотить задуманное. 11 февраля люди не смогут сосредоточенно и продуктивно работать. Рекомендуется отложить все важные дела.

15 февраля — Соединение Венеры с Марсом

Венера и Марс угнетает интеллектуальную сферу человека. Эта дата будет неудачной для работников умственных профессий и творческих людей. Любые интеллектуальные начинания закончатся неудачей, а новые идеи не будут приходить в голову. Также в этот день обострятся отношения между родителями и детьми.

16 февраля — Полнолуние в знаке Льва

Любые новые дела лучше не начинать в этот день. Ничем не рискуйте, не меняйте образ жизни и не пытайтесь избавиться от вредных привычек. Иначе все станет ещё хуже. 16 февраля нельзя врать и притворяться другим человеком, иначе отношения с близкими сильно ухудшатся.

24 февраля — Убывающая луна в Стрельце

Под влиянием Стрельца люди станут очень расточительны в деньгах. Не стоит ничего покупать в этот день. Покупки не только не принесут радости, но также могут оказаться бесполезными. Ваше отношение к деньгам 24 февраля будет неадекватным.