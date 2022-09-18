Какой компонент в популярных продуктах вредит здоровью сильнее, чем сахар

Многочисленные научные исследования показали, что употребление напитков с высоким содержанием сахара может привести к серьезным последствиям для здоровья, например, к избыточному весу, ожирению или диабету. Однако оказывается, что замена их напитками, в которых вместо сахара используется искусственный подсластитель, не является более здоровым решением.

До недавнего времени они считались более здоровой альтернативой сахару. Тем не менее, появляется все больше и больше исследований, показывающих, что искусственные подсластители могут увеличить риск многих проблем со здоровьем. И эти химические подсластители можно найти практически везде — в спиртных напитках, жевательных резинках, конфетах, пудингах, соусах, заправках, готовой селедке в уксусе или просто газированных напитках.

Ученые из Великобритании считают, что искусственные подсластители в диетических напитках повышают риск развития заболеваний сердца и мозга. Исследователи провели эксперимент с участием 400 000 человек и обнаружили, что участники, которые пьют этот тип напитка, подвергаются более высокому риску преждевременной смерти, а искусственные подсластители увеличивают риск сердечных заболеваний на целых 40 процентов.

В свою очередь ученые в США подтвердили, что тяга к напиткам, содержащим искусственные подсластители, заставляет нас есть больше, а это, в свою очередь, может привести к избыточному весу и ожирению, которые повышают риск многих заболеваний, в том числе рака. Их исследование было опубликовано в журнале Cell Metabolism. По мнению американцев, сладкий вкус сам по себе вызывает выброс гормона, снижающего количество сахара в крови, что, в свою очередь, вызывает у нас чувство голода, поэтому мы начинаем поставлять в организм дополнительные калории.

Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований во Франции также решили изучить вредное воздействие подсластителей. Исследователи проанализировали данные более 102 000 человек, изучая, сколько подсластителя содержится в рационе участников исследования каждый день. Исследователи также учитывали пол респондентов, их массу тела, физическую активность, рост, образование, возраст и возможные зависимости, такие как курение. Немаловажной была и оценка их здоровья — исследователи учитывали такие заболевания, как диабет и наличие онкологических заболеваний в семье. На этом основании французы сделали вывод, что люди, употребляющие искусственные подсластители, имеют более высокий риск развития рака.

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