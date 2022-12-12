Американский врач назвала полезный фрукт для работы сердца

Этот фрукт может снизить частоту тромбозов на 18 процентов.

Для поддержания работы сердечно-сосудистой системы, организм нужно обогащать различными витаминами и микроэлементами. А основным их источником являются фрукты. Американский врач Люсия Гарсия рассказала, употребление какого из них способствует улучшению работы сердца.

Об этом пишет Quora.

По словам специалиста, речь идет о киви, которое в своем составе содержит витамины А, С, В, а также фолиевую кислоту, кальций, фосфор и антиоксидантные вещества. Его регулярное употребление положительно сказывается на работе всего организма.

Доктор Гарсия утверждает, что киви очень богат аргинином, который может смягчать и расширять кровеносные сосуды, увеличивать кровоток, снижать давление и в целом улучшать работу сердечно-сосудистой системы.

Врач, опираясь на результаты одного из исследований, отметила, что употребление киви снижает частоту возникновения тромбозов на 18 процентов, а также уровень триглицеридов в крови на 15 процентов. Три фрукта в день помогу нормализовать показатель артериального давления и улучшить самочувствие.

«Курсор» писал ранее, что медики рекомендуют употреблять яблоки, потому что они содержат органические кислоты, витамины и вещества, которые помогают укрепить здоровье и тем самым продлить жизнь.