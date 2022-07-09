Назван доступный всем фрукт, который продлит жизнь и укрепит здоровье

Доступный каждому фрукт назван самым полезным в мире. Диетологи уверены, что регулярное употребление этого продукта способно продлить вашу жизнь до пяти лет. Речь идет о яблоках.

Медики называют яблоко самым полезным фруктом, который богат органическими кислотами, витаминами, минералами, пищевыми волокнами, полифенолами, флавоноидами и другими питательными веществами. Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Доктор Гарсия напомнила, что в соответствии с оценками питательных веществ Министерства сельского хозяйства США, яблоки имеют наибольшее количество питательных веществ среди всех фруктов. Употребление яблок ежедневно предотвращает многие хронические заболевания, добавила медик.

Яблоки являются фруктами с наибольшим количеством флавоноидов, которые являются мощными биоактивными соединениями. Человеческий организм не может синтезировать флавоноиды. Флавоноиды оказывают противовоспалительное, антибактериальное, противовирусное, антиоксидантное, антивозрастное и другие действия.

Все больше доказательств роли флавоноидов в профилактике основных хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, рак, диабет и т. д. Флавоноиды в яблоках сосредоточены в основном возле кожуры, поэтому ешьте яблоки, не очищая их, советует медик.

Как правило, чем темнее яблоко, тем выше в нем содержание флавоноидов.

По словам медиков, употребление яблока в день может продлить среднюю продолжительность жизни на 3-5 лет.

Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.