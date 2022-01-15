Астролог предупредил: кого из знаков Зодиака сегодня догонят старые проблемы

В тринадцатый лунный день месяца важно правильно фильтровать информацию – и ту, что поступает к вам, и ту, которой делитесь вы.

Гороскоп на 15 января 2022 года, а это тринадцатые лунные сутки, советует всем знакам Зодиака быть внимательнее с информацией, которая к ним поступает. Вероятны новые знакомства и возвращение старых проблем, пишет УНИАН.

Сегодня нужно:

быть активным: можно путешествовать, заниматься спортом и пр.;

контролировать всё, что говоришь;

укреплять свое здоровье;

заканчивать мелкие дела;

общаться;

отдыхать.

Сегодня нельзя:

сдерживать свои эмоциональные порывы;

ограничивать свои потребности;

ссориться;

начинать новые и важные проекты.

Луна растет в знаке Близнецы: в этот период человека тянет больше общаться – в то же время может появиться тревога из-за якобы нерациональной траты времени. Можно смело заниматься финансовыми вопросами.

Некоторым знакам стоит быть начеку.

Телец

На Тельца может напасть «денежный страх»: когда и выгодный проект имеется – и любого риска боишься. При таком настрое лучше заняться аудитом или составлением бюджета, а покупки и инвестиции отложить на потом.

Близнецы

Близнецов потянет на трудовые подвиги. Тут главное – не переусердствовать: переутомляться сегодня опасно для здоровья. Зато деловая репутация укрепится.

Лев

Ничем важным сегодня заниматься не стоит – слишком велик риск ошибок и неверных решений. Приятная рутина – вот лучшее времяпрепровождение.

Дева

Самоуверенность и упрямство способны довести Деву до беды. Не стоит быть таким закостенелым индивидуалистом – лучше прислушаться к мнению со стороны.

Скорпион

Плохое время для деловых переговоров, а особенно – презентаций своих проектов. Сегодня вообще стоит побольше молчать. А лучше всего будет удаваться работа в одиночку.

Рыбы

Не стоит откладывать работу на потом: на подходе важный и прибыльный проект, встретить который нужно без «хвостов». И откажитесь от жирной пищи сегодня.

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