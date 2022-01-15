Астролог предупредил: кого из знаков Зодиака сегодня догонят старые проблемы

Гороскоп на 15 января 2022 года, а это тринадцатые лунные сутки, советует всем знакам Зодиака быть внимательнее с информацией, которая к ним поступает. Вероятны новые знакомства и возвращение старых проблем, пишет УНИАН.
Сегодня нужно:
- быть активным: можно путешествовать, заниматься спортом и пр.;
- контролировать всё, что говоришь;
- укреплять свое здоровье;
- заканчивать мелкие дела;
- общаться;
- отдыхать.
Сегодня нельзя:
- сдерживать свои эмоциональные порывы;
- ограничивать свои потребности;
- ссориться;
- начинать новые и важные проекты.
Луна растет в знаке Близнецы: в этот период человека тянет больше общаться – в то же время может появиться тревога из-за якобы нерациональной траты времени. Можно смело заниматься финансовыми вопросами.
Некоторым знакам стоит быть начеку.
Телец
На Тельца может напасть «денежный страх»: когда и выгодный проект имеется – и любого риска боишься. При таком настрое лучше заняться аудитом или составлением бюджета, а покупки и инвестиции отложить на потом.
Близнецы
Близнецов потянет на трудовые подвиги. Тут главное – не переусердствовать: переутомляться сегодня опасно для здоровья. Зато деловая репутация укрепится.
Лев
Ничем важным сегодня заниматься не стоит – слишком велик риск ошибок и неверных решений. Приятная рутина – вот лучшее времяпрепровождение.
Дева
Самоуверенность и упрямство способны довести Деву до беды. Не стоит быть таким закостенелым индивидуалистом – лучше прислушаться к мнению со стороны.
Скорпион
Плохое время для деловых переговоров, а особенно – презентаций своих проектов. Сегодня вообще стоит побольше молчать. А лучше всего будет удаваться работа в одиночку.
Рыбы
Не стоит откладывать работу на потом: на подходе важный и прибыльный проект, встретить который нужно без «хвостов». И откажитесь от жирной пищи сегодня.
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