Астрономы обнаружили самую близкую к Земле черную дыру

Вокруг этой черной дыры вращается звезда, похожая на наше Солнце, и это первый раз, когда такая двойная система была обнаружена в нашей галактике.

Объект, известный как Gaia BH1, находится на расстоянии 1 600 световых лет от нас и имеет массу примерно в 10 раз больше массы нашего Солнца. Такие черные дыры известны как черные дыры звездной массы. Их массы не более чем в 100 раз больше массы нашего Солнца, и они образовались в результате катастрофических взрывов сверхновых.

В Млечном Пути должно быть около 100 млн таких объектов, но обнаружено лишь несколько. Среди них почти все активно питаются, воруют материал у звезды-компаньона и выпускают большое количество рентгеновских лучей.

Работа была опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Но Gaia BH1 отличается. Объект ничего не ворует у своего звездного компаньона, поэтому астрономы считают его бездействующим. Первоначально объект был обнаружен космическим кораблем Gaia Европейского космического агентства. Gaia зафиксировала необычные неровности звезды-компаньона. Последующие наблюдения с Международной обсерваторией Близнецов расширили показания движения звезды и подтвердили, что она, вероятно, вращается вокруг черной дыры.

«Возьмите Солнечную систему, поместите черную дыру туда, где находится Солнце, и Солнце, где Земля, и вы получите эту систему. Хотя было много заявлений об обнаружении подобных систем, почти все эти открытия впоследствии были опровергнуты. Это первое однозначное обнаружение солнцеподобной звезды на широкой орбите вокруг черной дыры звездной массы в нашей галактике», — сказал ведущий автор Карим Эль-Бадри, астрофизик из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов в заявлении Института астрономии Макса Планка.

Команда считает это открытие однозначным после многих лет охоты за спящими черными дырами. И хотя данные кажутся надежными, неясно, как именно возникла эта система. Двойная система должна была быть образована массивной звездой примерно в 20 раз больше нашего Солнца, вокруг которой вращается похожий на Солнце компаньон, которого мы все еще можем наблюдать.

Эта массивная звезда превратилась бы в суперкрасную гигантскую звезду за миллионы лет. Внешний слой этой звезды должен был поглотить своего спутника до рокового коллапса и последующего взрыва сверхновой. Как компаньон пережил все это, остается загадкой, предполагая, что у нас может не быть полного понимания того, как формируются и развиваются двойные черные дыры.

Курсор сообщал, что астрономы заявили, что черные дыры обладают квантовыми свойствами. Новое исследование показывает, что черные дыры обладают свойствами, характерными для квантовых частиц.

Кроме этого, астрономы рассказали, когда может столкнуться пара сверхмассивных черных дыр. Странное поведение галактики, удаленной от нас на миллиард световых лет, предполагает, что в ней может произойти одно из самых ожидаемых событий в современной астрономии.

Наша редакция писала, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему.

Напомним, что ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной.