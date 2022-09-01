Астрономы рассказали, когда может столкнуться пара сверхмассивных черных дыр

Странное поведение галактики, удаленной от нас на миллиард световых лет, предполагает, что в ней может произойти одно из самых ожидаемых событий в современной астрономии.

Колебания света от центра галактики SDSS J1430+2303 подозрительно похожи на пару сверхмассивных черных дыр общей массой около 200 млн Солнц, которым суждено столкнуться друг с другом. В этом случае астрономы предсказывают, что если сигнал действительно является результатом колоссальных черных дыр, они сольются в течение следующих трех лет.

Статья принята к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics и доступна на arXiv.

Возможно, это лучший шанс увидеть столкновение двух сверхмассивных черных дыр, но ученые до сих пор не знают наверняка, происходит ли это в центре J1429+2303. Ученые советуют продолжать наблюдать за странной галактикой, чтобы увидеть, можно ли ее окончательно идентифицировать.

Первое обнаружение сталкивающихся черных дыр в 2015 году положило начало новой смелой эре в астрономии. С тех пор было сделано еще много открытий благодаря гравитационным волнам, которые эти массивные события посылают рябью в пространство-время. На сегодняшний день почти все эти слияния были двойными парами черных дыр с массами, сравнимыми с отдельными звездами. На это есть очень веская причина. LIGO и Virgo, инструменты гравитационных волн, отвечающие за обнаружение, предназначены для этого диапазона масс.

Ранее в этом году группа астрономов во главе с Нином Цзяном из Университета науки и технологий Китая загрузила статью на сервер препринтов arXiv, описывающую действительно странное поведение J1430+2303.. В течение трех лет колебания в галактическом ядре становились все короче и короче, с периода времени около года до всего лишь одного месяца.

Однако не совсем ясно, что то, что происходит в центре J1430+2303, вообще является результатом двойной черной дыры , не говоря уже о той, которая вот-вот рухнет. Галактические ядра — странные места, испускающие сигналы, которые трудно интерпретировать, а это означает, что, возможно, что-то еще может быть причиной изменчивости в сердце J1430+2303.

Чтобы попытаться добраться до сути вопроса, астрономы обратились к длинам волн рентгеновского излучения. Используя данные ряда рентгеновских обсерваторий, охватывающих период времени в 200 дней, группа под руководством Лиминга Доу из Университета Гуанчжоу в Китае попыталась идентифицировать высокоэнергетические сигнатуры, которые ученые ожидают увидеть в близкой сверхмассивной черной дыре.

Они действительно видели изменения в рентгеновском свете, излучаемом галактикой, а также тип излучения, связанный с падением железа на черную дыру, которое команда обнаружила с уровнем достоверности 99,96% с помощью двух разных инструментов. Это излучение может быть связано с двойными сверхмассивными черными дырами. Но ученые не смогл измерить характеристики «дымящегося пистолета» , которые подтвердили бы бинарную черную дыру.

Анализ радионаблюдений также оказался безрезультатным. Так что, похоже, ученые все еще не уверены на 100% в том, что происходит с J1430+2303.

Что с уверенностью они могут сказать, так это то, что в центре галактики происходит что-то очень странное.

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