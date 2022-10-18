Астрономы пытаются разгадать секрет одной черной дыры

Событие, которое ученые классифицировали как AT2018hyz, началось в 2018 году, когда астрономы увидели, как черная дыра захватила несчастную звезду своим сильным гравитационным притяжением, прежде чем разорвать ее на куски. Затем, три года спустя, в 2021 году, радиотелескоп в Нью-Мексико уловил сигнал, указывающий на необычную активность — черная дыра начала вырыгивать звезду со скоростью, равной половине скорости света.

Ранее было замечено, что черные дыры пожирают звезды, прежде чем извергнуть их, но до сих пор выброс происходил только во время еды. Исследователи использовали четыре наземные обсерватории, расположенные по всему миру, и две космические обсерватории, чтобы зафиксировать это событие.

Работа ученых была опубликована в The Astrophysical Journal.

«Это застало нас врасплох — никто никогда раньше не видел ничего подобного», — заявил ведущий автор, астрофизик Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики. Ивет Сендес.

Поглощение звезды черной дырой называется событием приливного разрушения (TDE) из-за мощных приливных сил, которые действуют на звезду из-за гравитации черной дыры. По мере того, как звезда подтягивается все ближе к пасти черной дыры, приливные силы черной дыры оголяют и растягивают звезду слой за слоем; превращая его в длинную, похожую на лапшу нить, которая туго обвивается вокруг черной дыры, как спагетти вокруг вилки, образуя шар горячей плазмы. Это известно как спагеттификация. Эта плазма быстро ускоряется вокруг черной дыры и превращается в огромную струю энергии и вещества, которая производит характерную яркую вспышку, которую могут обнаружить оптические, рентгеновские и радиоволновые телескопы.

Но AT2018hyz необычен: он не только ждал три года после перекуса звездой, чтобы испустить вспышку, но и скорость материала, вылетевшего изо рта, ошеломляет. Большинство потоков TDE движутся со скоростью 10% скорости света, но выброшенное звездное вещество AT2018hyz движется со скоростью 50% скорости света.

«Мы изучаем TDE с помощью радиотелескопов более десяти лет и иногда обнаруживаем, что они светятся в радиоволнах, когда извергают материал, когда звезда сначала поглощается черной дырой. Но в AT2018hyz первые три года было радиомолчание, а теперь оно резко засветилось и стало одним из самых ярких TDE, когда-либо наблюдавшихся», — сказал соавтор исследования, профессора астрономии Гарвардского университета Эдо Бергер.

Ученые не уверены, что вызывает задержку вспышки, но они считают, что эта отсрочка может быть более распространенной, чем считалось ранее. Чтобы проверить, так ли это, астрономам нужно будет посмотреть на источники других TDE, которые ранее считались выведенными из строя, чтобы увидеть, смогут ли они снова поймать их вспышку.

Курсор сообщал, что астрономы рассказали, когда может столкнуться пара сверхмассивных черных дыр. Странное поведение галактики, удаленной от нас на миллиард световых лет, предполагает, что в ней может произойти одно из самых ожидаемых событий в современной астрономии.

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