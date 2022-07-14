Бей и беги: украинские военные показали, как работают с американскими гаубицами M777 на передовой

Оперативное командование «Юг» ВСУ опубликовало в сети видео украинских артиллеристов, работающих с американскими гаубицами M777. Это видео настолько показательно, что его можно использовать в качестве учебного материала.

Об этом пишет Defense Express.

Дело не только в исключительном мастерстве, слаженности и профессионализме украинской армии, но и в абсолютно проверенной тактике применения оружия в соответствии с уставами НАТО.

Во-первых, гаубица М777 работает одна, а не в составе батареи, когда все артиллерийские системы выстраиваются в тесном строю в линию. Хотя обстрел батареи с одной позиции организовать намного проще, в связи с тем, что наведение рассчитано только на одно орудие, но в этом случае вся батарея становится первоочередной целью для контрбатарейных средств противника.

В случае использования батареи отдельно ситуация обратная: стрельбу организовать сложнее, все расчеты стрельбы индивидуальны, но и живучесть намного выше. То есть такое применение артиллерии требует значительно более высокого уровня подготовки наводчика и командира орудия.

Во-вторых, заметна минимизация времени на занятие, выполнение огневой задачи и уход с позиции. Конечно, в этом помогают и встроенные в M777 функции. Речь идет о малом весе за счет активного использования титановых сплавов, что позволило снизить вес М777 до 4,2 тонны. Для сравнения, вес «Мсты-Б» составляет 7 тонн.

Все это позволяет в полной мере использовать тактику, известную по формуле «бей и беги». Когда орудия постоянно маневрируют, разворачиваются, производят серию выстрелов и снова меняют позиции. И по сравнению с советской идеологией, когда артиллерийские системы стоят без смены позиций целыми батареями, это совсем другой уровень, требующий в разы большего профессионализма и подготовки.

Напомним, что СМИ рассказали, чего больше всего боится путин.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!