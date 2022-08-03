Бойцы «Азова» эффектно уничтожили российскую технику и боеприпасы возле границы

Бойцы подразделения «Азов» уничтожили 7 вражеских грузовиков с боеприпасами и 2 автомобиля охраны солдат рф*.

Об этом сообщил командир отряда ССО «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко.

Выдвинувшись в район выполнения задачи, «азовцы» установили цели и навели на них артиллерию, в результате удара которой было уничтожено 7 грузовиков с боеприпасами и 2 автомобиля охраны оккупантов.

Отметим, россияне изо дня в день несут огромные потери на войне в Украине. Вооруженные силы этой страны с 24 февраля по 3 августа ликвидировали около 41350 российских захватчиков, что на 180 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные факты, реальное число погибших за амбиции кремля солдат, вероятно, намного больше.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.