Бойцы «Азова» эффектно уничтожили российскую технику и боеприпасы возле границы

13:02, Сегодня
Общество
украинский военный фото
Фото: depositphotos.com

Военнослужащие ВСУ провели успешную спецоперацию по ликвидации военной техники оккупантов вблизи российских границ.

Бойцы подразделения «Азов» уничтожили 7 вражеских грузовиков с боеприпасами и 2 автомобиля охраны солдат рф*.

Об этом сообщил командир отряда ССО «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко.

Выдвинувшись в район выполнения задачи, «азовцы» установили цели и навели на них артиллерию, в результате удара которой было уничтожено 7 грузовиков с боеприпасами и 2 автомобиля охраны оккупантов.

Отметим, россияне изо дня в день несут огромные потери на войне в Украине. Вооруженные силы этой страны с 24 февраля по 3 августа ликвидировали около 41350 российских захватчиков, что на 180 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные факты, реальное число погибших за амбиции кремля солдат, вероятно, намного больше.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Курсор также сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ: