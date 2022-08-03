Бойцы «Азова» эффектно уничтожили российскую технику и боеприпасы возле границы

Бойцы подразделения «Азов» уничтожили 7 вражеских грузовиков с боеприпасами и 2 автомобиля охраны солдат рф*.
Об этом сообщил командир отряда ССО «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко.
Выдвинувшись в район выполнения задачи, «азовцы» установили цели и навели на них артиллерию, в результате удара которой было уничтожено 7 грузовиков с боеприпасами и 2 автомобиля охраны оккупантов.
Отметим, россияне изо дня в день несут огромные потери на войне в Украине. Вооруженные силы этой страны с 24 февраля по 3 августа ликвидировали около 41350 российских захватчиков, что на 180 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные факты, реальное число погибших за амбиции кремля солдат, вероятно, намного больше.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Курсор также сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!