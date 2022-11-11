Британские исследователи назвали напиток, снижающий риск смертности

Для поддержания организма в тонусе многие привыкли пить в течение дня крепкий черный чай. Оказывается, эта привычка еще и способствует снижению рисков ранней смерти.

Данные Британского биобанка показали, что люди, выпивающие две или более чашек черного чая в день, имеют более низкий риск смертности. При этом результат был одинаковым независимо от того, добавлял ли человек молоко или сахар в чай ​​или какой температуры напиток он предпочитал.

Об этом пишет The Guardian.

Ученые заявили, что по сравнению с теми, кто не пьет чай, у людей, выпивающих две или более чашек напитка в день, риск смертности был на 9-13% ниже. В ходе своей работы исследователи из Национального института здоровья использовали данные британского биобанка, в котором 85% из полумиллиона мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет сообщили, что регулярно пьют чай. Из них 89% сказали, что пили черный сорт. Исследование проводилось с помощью анкеты, на которую отвечали с 2006 по 2010 год, и продолжалось более десяти лет.

В итоге эксперты пришли к выводу, что употребление чая связано с умеренным снижением общей смертности и, особенно, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, ранее исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета в Китае обнаружили, что люди, которые выпивали от двух до трех чашек кофе или от трех до пяти чашек чая в день, или от четырех до шести чашек обоих напитков, имели самый низкий риск инсульта или деменции.

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