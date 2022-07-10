Бывший игрок Маккаби Хайфа погиб в бою в Украине

После известия о смерти Сергея Бланчука, бывшего игрока «Маккаби Хайфа», погибшего в бою в Украине, в воскресенье команда опубликовала некролог в память о футболисте.
«Футбольный клуб «Маккаби Хайфа» потрясен и склонил голову, когда к нам пришло известие о смерти Бланчука», — говорится в заявлении клуба, к которому были добавлены слова Леси, бывшей жены Бланчука, которая была с ним в Израиле в то время, когда он играл за команду.
Бланчук играл в Маккаби Хайфа в 1996-1999 годах и даже забил один из двух голов в ее пользу в финале Кубка страны 1998 года.
«Мы с сыном плакали без остановки, Сергей — человек, полный любви. Я знаю, что на последнем этапе своей жизни он был счастлив, я никогда в жизни не встречала столько тепла и заботы, сколько было у Сергея», — сказала Леся.
По сообщениям, 47-летний Бланчук записался добровольцем в украинскую армию сразу после вторжения российских войск, и из-за своего относительно преклонного возраста не должен был служить на фронте.
Бланчук настоял на призыве в армию и в итоге был направлен на Донбасс, где проходили самые тяжелые бои войны. «Герои никогда не умирают. Сергей навсегда останется в памяти как человек, отдавший жизнь за Родину», — сообщают местные СМИ.
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