Частое употребление кофе помогает в борьбе с раком

Ученые из Техасского университета в Хьюстоне заметили, что кофе может продлить жизнь мужчин с раком простаты.

Ученые провели исследование, которое включает анализ других работ и исследований, связанных с раком простаты.

Специалисты собрали данные о 5700 пациентах, которые разделены на три группы: пациенты, рак которых не лечили, но наблюдали за его развитием, пациентов с лечением, и пациентов, чей рак дал метастазы.

Всем пациентам было предложено описать свое питание, чтобы сопоставить их рацион и пищевые предпочтения с ходом заболевания. Было показано, что частое использование кофе, а именно два или более чашек в день, продлевает жизнь с раком простаты у мужчин.

Тем не менее, ученые утверждают, что исследование находится на ранней стадии и слишком рано делать серьезные выводы. Потому в ближайшее время вопрос будет изучен детальнее.

Стоит отметить, что ранее исследователи из Северной Ирландии доказали, что регулярное употребление кофе может в два раза снизить риск развития рака печени.

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