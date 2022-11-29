Четыре худших продукта, которые почти всегда тормозят усилия по снижению веса

Есть несколько видов продуктов с углеводами, которые могут показаться не слишком вредными для здоровья, но могут помешать вам похудеть.

Не все углеводы вредны, и многие продукты, содержащие углеводы, могут помочь добавить баланс и питательные вещества в здоровую диету, способствующую снижению веса. Тем не менее, есть несколько видов продуктов с углеводами, которые могут показаться не слишком вредными для здоровья, но могут помешать вам похудеть.

SheFinds.com связались с зарегистрированными диетологами, нутрициологами и другими экспертами в области здравоохранения, чтобы узнать больше о рафинированных углеводах. Читайте советы, предложения и идеи от Даны Эллис Ханнес, доктора философии, магистра в области здравоохранения, доктора медицины, старшего диетолога в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Эбби Вичилл, доктора медицинских наук, зарегистрированного диетолога в FWDfuel, Тристы Бест, магистра здравоохранения, доктора медицинских наук, доктора медицинских наук, и Лизы Ричардс, зарегистрированного диетолога и создатель Candida Diet.

Изысканная паста

Даже многие макаронные изделия сегодня «обрабатываются и обогащаются», что, как отмечает Ричардс, может «вызывать воспаление и проблемы с желудочно-кишечным трактом». Это также может привести к увеличению веса.

«Зная о макаронах и рафинированных углеводах, было бы неплохо иметь в своей книге рецептов несколько альтернатив макаронам с низким содержанием углеводов», — предлагает она, добавляя, что «похоже, что практически любой овощ можно превратить в версию спагетти».

Используя спирализатор, Ричардс советует брать кабачки и другие виды тыквы и превращать их в лапшу.

Белый хлеб

Хлеб — это пища, которую следует есть в умеренных количествах из-за ее обработанной и рафинированной природы, говорит Бест, но это касается белого хлеба, поскольку он «калорийно плотный, воспалительный» и содержит ужасные, вышеупомянутые рафинированные углеводы. «Белый хлеб состоит из рафинированных углеводов и не содержит клетчатки и других полезных питательных веществ», — предупреждает она, добавляя, что «рафинированные углеводы вызывают сильное воспаление и быстро превращаются в сахар, вызывая быстрое повышение уровня глюкозы».

Картофель фри/сыр фри

Картофель фри готовят из картофеля, который, как подчеркивает Вичилл, сам по себе не является плохой пищей и, как правило, является «отличным источником углеводов, калия, магния и других витаминов». К сожалению, превращая картофель в классический картофель фри, его «обжаривают во фритюре в очень дешевых, сильно вызывающих воспаление маслах, таких как арахисовое, соевое и рапсовое масло», говорит Вичилл.

Эти масла, добавляет она, создают «свободные радикалы в организме, которые могут повреждать клетки и связаны с хроническими заболеваниями и другими воспалительными состояниями».

Упакованная выпечка

Ханнс объясняет, что «наименее полезный тип углеводов» — это «ультрапереработанные углеводы», такие как те, которые «часто встречаются в упакованной выпечке (например, в тарталетках, энергетических батончиках и жареном чем угодно»). Углеводы не подходят для похудения в любом возрасте, не говоря уже о людях старше 40 лет, «потому что они не обеспечивают никакой питательной ценности, часто лишены витаминов и минералов, антиоксидантов и противовоспалительных соединений», — говорит она.

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