Названа польза от неприятных запахов

Запах служит надежным индикатором опасности. Он может сообщать о нездоровье человека или животного, о присутствии токсинов.

Неприятные запахи могут стимулировать иммунитет. К такому выводу пришли шведские ученые.

Об этом говорится в отчете, опубликованном в журнале Evolution, Medicine, and Public Health.

Отмечается, что запах служит надежным индикатором опасности. Он может сообщать о нездоровье человека или животного, о присутствии токсинов. Неприятные запахи вызывают отвращение и стремление уйти от потенциальной угрозы. Но этим ответ на них не ограничивается. Также они запускают иммунный ответ, усиливая защиту организма.

В эксперименте приняло участие 36 участников. Им предлагали 16 различных запахов, включая 4 нейтральных (дистиллированная вода, минеральное масло и т.п.) и 12 обычно вызывающих отвращение (ферментированная сельдь, гнилые дрожжи, скатол, меркаптан и т.п.). Также у добровольцев взяли пробы слюны.

В ней ученые определяли концентрацию фактора некроза опухоли TNF-α, а также секреторного иммуноглобулина А (sIgA). TNF-α — белок, который выделяют иммунные клетки, работающие в полости рта, в ответ на появление бактерий, стимулируя защиту организма. Аналогично действует sIgA – он активно продуцируется клетками слизистой, препятствуя закреплению бактерий и усиливая процессы воспаления.

Исследование показало, что контакт с запахами, вызывающими отвращение, стимулирует быстрое и значительное повышение количества TNF-α. Это подготавливает организм к защите от потенциальной опасности.

Как сообщал Курсор, неприятный запах изо рта в основном связан с проблемами в ротовой полости: болезнями зубов и десен. При расщеплении пищи бактерии вырабатывают сернистые соединения, имеющие характерный запах. При недостаточной гигиене может появиться неприятный запах.

Также одной из причин могут быть отложения на миндалинах — тонзиллоты. Это следы из уплотнившейся пищи и бактерий. Устранить эту неприятную проблему можно с помощью лазера.

Кроме того, Курсор писал о трех способах избавить квартиру от запаха табака.