Четыре типа продуктов, которые истощают, а не насыщают организм

Пища или перекус насыщают организм, помогая вам чувствовать себя бодрее. Однако некоторые продукты могут наоборот истощать и извлекать энергию.

Совершенно нормально, что уровень вашей энергии повышается или немного снижается в течение дня. На эти природные приливы и отливы могут влиять разные факторы. К ним относятся уровень сна и стресса, уровень вашей физической активности и еда, которую вы едите.

Об этом пишет healthline.

Белый хлеб, макароны и рис

Зерновые культуры богаты углеводами, которые снабжают организм хорошим источником энергии. Однако обработанные зерна, содержащиеся в белом хлебе, макароне и белом рисе, на самом деле могут нанести больше вреда, чем пользы, когда речь идет об уровне энергии.

Обработанные зерна содержат меньше клетчатки, и они обычно перевариваются и усваиваются быстрее, чем цельные зерна. Такая пища приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови и инсулина с последующим понижением энергии.

Сухие завтраки

Многие продукты на рынке богаты сахаром, который, если употреблять слишком часто, может отрицательно повлиять на уровень энергии.

К примеру, многие люди считают хлопья для завтрака важной частью здорового и энергичного завтрака. Однако многие сорта на самом деле не оказывают такого влияния на организм.

Это потому, что большинство сухих завтраков содержит очень мало клетчатки, но значительное количество добавленного сахара. На самом деле, сахар составляет до 50% от общего количества углеводов, которые содержатся во многих популярных сухих завтраках.

Такое сочетание высокого содержания сахара и низкого клетчатки может повысить уровень сахара и инсулина в крови, что приведет к повышению энергии, а затем и падению.

Жареная еда и фастфуд

Такие продукты обычно содержат много жира и мало клетчатки. Эти два фактора замедляют ваше пищеварение.

Более медленно пищеварение уменьшает скорость, с которой питательные вещества, повышающие энергию, поступают в организм. Кроме того, в жареной пище и фастфудах, как правило, мало витаминов, минералов и других необходимых питательных веществ.

Низкокалорийные продукты

Когда наступает время перекуса, некоторые люди выбирают низкокалорийные версии своих любимых блюд, считая, что это более здоровый выбор.

Регулярное поступление в организм значительно меньшего количества калорий, чем ему нужно, может вызвать гормональный дисбаланс. Это замедлит ваш метаболизм, поэтому вы будете чувствовать себя истощенным.

Ранее Курсор писал, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей. Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.