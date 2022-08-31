Даже незначительное изменение климата может нанести вред экосистеме Земли — исследование

Изменение климата, пожалуй, самая важная, но часто игнорируемая проблема, с которой сегодня сталкивается человечество.

Новое исследование, опубликованному в журнале Nature, основано на пятилетнем исследовании под открытым небом в южных бореальных лесах Миннесоты и показывает различную реакцию девяти видов североамериканских деревьев на умеренное изменение климата: пихты бальзамической, ели белой, сосны обыкновенной, сосны белой, красного клена, сахарного клена, бумажная береза, бурый дуб и красный дуб.

В уникальном эксперименте под руководством эколога из Мичиганского университета доктора Питера Б. Райха использовались инфракрасные лампы, кабели для обогрева почвы и подвижные тенты для изучения воздействия незначительных уровней потепления климата и сдвигов в количестве осадков, которые могут выпасть на Северную Америку в ближайшем будущем.

«Наши результаты создают проблемы для здоровья и разнообразия будущих региональных лесов», — сказал он.

Согласно рецензируемому исследованию , опубликованному ранее в этом месяце в журнале Nature, глобальное потепление (+1,6°C или +3,1°C выше температуры окружающей среды) само по себе или в сочетании с уменьшением количества осадков увеличило ювенильную смертность всех видов, особенно бореальных хвойных. В целом более теплые и сухие условия оказали наиболее неблагоприятное воздействие на рост и выживаемость деревьев.

Райх объяснил, что прогнозируемое состояние леса «в лучшем случае, вероятно, будет более бедной версией нашего нынешнего леса. В худшем случае это может быть высокий уровень инвазивных древесных кустарников, которые уже распространены на границе умеренно-бореальной зоны и быстро перемещаются на север».

Авторы исследования предсказывают, что изменение климата, как это прогнозируется сейчас, вероятно, приведет к нарушению регенерации доминирующих в настоящее время южных бореальных видов, которые будут лишь медленно замещаться более редкими видами, способными выжить в условиях сухой жары. По прогнозам, это окажет неблагоприятное воздействие на всю местную экосистему.

«В ходе эксперимента мы подвергаем лесные участки воздействию температур, которых не увидим еще 40, 50 или 60 лет, чтобы понять, что будут делать эти встречные температуры», — сказал Райх.

Бореальные леса являются одной из крупнейших почти нетронутых лесных экосистем Земли, которые производят значительное количество углерода на планете.

Другими авторами статьи в Nature являются Раймундо Бермудес, Ребекка Монтгомери, Карен Райс, Сара Хобби и Артур Стефански из Миннесотского университета и Рой Рич из Смитсоновского центра экологических исследований.

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