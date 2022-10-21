Дефицит четырех витаминов приводит к риску диабета и его осложнениям

Витамины и минералы в еде играют решающую роль в производстве инсулина и его эффективности.

Диагноз диабета типа 2 диагностируется, когда клетки организма не реагируют на инсулин или выработка гормона слишком низкая. Это потому, что инсулин необходим для превращения глюкозы в клетках в энергию.

Об этом пишет Express.

Как правило, это вызвано проблемами с гормоном инсулином в организме, которые могут возникнуть в результате избыточного веса или малоподвижного образа жизни.

Витамин D считается фактором риска развития диабета, а также его осложнений, особенно сердечно-сосудистых. Низкий уровень витамина D связан с резистентностью к инсулину и высоким риском диабета 2 типа.

При диабете 2 типа иногда клетки поджелудочной железы не работают должным образом и вовсю пытаются вырабатывать достаточное количество инсулина, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови. Специфические рецепторы в поджелудочной железе могут включаться только при наличии достаточного количества витамина D. Мнение о том, что витамин D может поддерживать функцию поджелудочной железы.

Диабет: дефицит этого витамина «связан с началом» заболевания

Дефицит магния может увеличить риск развития диабета. В ряде исследований изучалось, помогает ли прием добавок магния людям, страдающим диабетом или подверженным риску его развития. Однако исследования, как правило, небольшие, но их результаты не окончательны».

Магний содержится во многих продуктах, включая большое количество отрубей, некоторых семян, орехов и шпината.

Другими дефицитами, потенциально связанными с диабетом, являются цинк и хром, которые играют несколько ролей в контроле инсулина и глюкозы. Однако для уяснения их роли необходимы дальнейшие исследования.



Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.