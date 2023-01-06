Депутат Ликуда мстит Нетаниягу и обвиняет в расизме

В партии Ликуд назревают многочисленные конфликты из-за распределения мест в министерствах.

Депутат от Ликуда Дуди Амсалем обвинил Нетаниягу в расизме по отношению к марокканцам.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

По его словам, премьер-министр Биньямин Нетаниягу специально не предоставил ему места в правительстве именно из-за его происхождения.

Ранее Курсор писал, как одно решение Нетаниягу потенциально может создать политический хаос. Поддерживая свою давнюю политику, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался назначить исполняющего обязанности премьер-министра, когда на прошлой неделе было приведено к присяге 37-е правительство Израиля.

Курсор уже сообщал, что Дери займет место премьер-министра, но ненадолго. Согласно коалиционным соглашениям, Арье Дери будет в пятницу занимать место Биньямина Нетаниягу.

Удалили два полипа: Нетаниягу успешно провели процедуру колоноскопии. После медицинской процедуры премьер-министр чувствует себя хорошо и готов исполнять свои обязанности.