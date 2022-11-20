Дерматолог дала советы, как уменьшить размер пор

Вы когда-нибудь чувствовали, что, когда вы становитесь старше, все, что смотрит на вас в зеркале, — это проблемы с кожей? Что ж, большие поры могут быть незаметны другим людям, но они являются серьезной причиной появления прыщей. Так почему бы не устранить корень проблемы, уменьшив размер пор?
Health Shots поговорили с экспертом-дерматологом доктором Джейшри Шарад, которая озвучила 5 советов, чтобы уменьшить размер пор для кожи без прыщей:
1. Следите за чистотой лица
Если у вас большие открытые поры на лице, вы должны содержать его в чистоте. Нужно следить, чтобы на лице не скапливалась грязь или жир. «Правильное очищение кожи и снятие макияжа поможет очистить поры и уменьшить прыщи», — говорит доктор Шарад.
2. Используйте продукты с салициловой кислотой
По словам доктора Шарада, лучше всего использовать продукты с бета-гидроксикислотой, такие как салициловая кислота, которая обладает липолитическим действием. Он растворяет жир в кожном сале и прочищает поры, тем самым помогая уменьшить размер пор.
3. Ретиноиды
Продукт для кожи, содержащий ретиноиды, полезен для общего состояния здоровья кожи, поскольку помогает уменьшить количество прыщей. «Вы можете использовать ретиноид 2 или 3 раза в неделю, чтобы уменьшить жирность и накопление мертвых клеток», — говорит доктор Шарад.
4. Держите кожу увлажненной
Вы можете уменьшить расширенные поры, обеспечив кожу достаточным количеством влаги. Увлажнение увлажняющим кремом на основе геля предотвратит засорение и расширение пор.
5. Солнцезащитный крем
Регулярное использование солнцезащитного крема важно для уменьшения размера пор, поэтому наносите его обильно.
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