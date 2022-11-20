Эксперт рассказала, полезно ли есть попкорн

По словам доктора, чем проще попкорн, тем полезнее (меньше калорий) будет ваш перекус.

Есть попкорн в умеренных количествах — это хорошо. Однако есть его каждый день — не лучшая идея.

Чтобы понять все преимущества и побочные эффекты попкорна, Health Shots поговорили с доктором Дипти Локешаппой, старшим консультантом, диетологом и диетологом больницы материнства, Индиранагар, Бангалор.

Попкорн может быть хрустящим, соленым, сладким, сырным и покрытым шоколадом. И мы обожаем эту цельнозерновую закуску по разным причинам, но в основном потому, что она полна питательных веществ и имеет много преимуществ для здоровья. НО вы должны обратить внимание на процесс приготовления! Питателен ли попкорн, зависит от того, как он сделан.

Приготовление попкорна с такими ингредиентами, как чрезмерное количество соли, сахара, сливочного или растительного масла, может привести к перееданию и разрушить фактор здоровья, которым славится эта закуска. Но домашний попкорн, приготовленный с маслом авокадо или оливковым маслом, может стать питательной добавкой к вашему ежедневному рациону.

Читайте о пользе попкорна для здоровья:

1. В попкорне много полифенольных антиоксидантов.

Известно, что этот антиоксидант помогает защитить наши клетки от повреждения свободными радикалами.

2. Высокое содержание клетчатки

Попкорн богат клетчаткой и, по оценкам, снижает риск сердечных заболеваний, ожирения и диабета 2 типа. Это также помогает улучшить пищеварение.

3. Попкорн помогает похудеть

Если вам хочется что-нибудь съесть, попкорн может стать отличным вариантом перекуса, так как в нем много клетчатки, мало калорий и низкая энергетическая плотность.

Есть еще несколько вещей, о которых нужно подумать, даже если попкорн является питательной закуской. По словам доктора Локешаппы, «расфасованный попкорн для микроволновки может быть опасен. Несмотря на то, что они широко доступны и популярны, они часто содержат химические вещества, такие как ПФОК и диацетил, которые вредны для вашего здоровья». Он также может содержать вредные трансжиры, от которых вам следует держаться подальше.

По словам доктора, чем проще попкорн, тем полезнее (меньше калорий) будет ваш перекус. Однако это не означает, что вы должны постоянно потреблять пресный попкорн. Время от времени вы можете есть приправленный попкорн, так как он не оказывает существенного негативного воздействия на ваше здоровье.

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