Дерматолог назвала лучшие противовозрастные продукты для гладкой кожи

Ни для кого не секрет, что образ жизни, такой как защита от солнца и ежедневный уход за кожей, являются наиболее важными аспектами предотвращения старения кожи. Но вы также должны принять во внимание здоровую, хорошо сбалансированную диету с необходимыми питательными веществами, если вы хотите иметь гладкую кожу без морщин.
Компания Health Shots обратилась к доктору Ринки Капур, дермато-хирургу The Esthetic Clinics, чтобы узнать о лучших продуктах, которые могут не только предотвратить симптомы старения, но и помочь вам избавиться от них.
1. Шпинат
Шпинат — это зеленый листовой овощ, богатый всеми витаминами, железом, магнием и бета-каротином. Он суперувлажняющий и полон антиоксидантов. Это сделает вашу кожу гладкой и свежей, а волосы блестящими и сильными.
2. Брокколи
Брокколи — это овощ, обладающий противовоспалительным и антивозрастным действием, поскольку он богат витаминами С и К, клетчаткой, фолиевой кислотой, лютеином и кальцием. Придает коже прочность и эластичность.
3. Орехи
Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и т. д., содержат жиры, такие как омега-3, и витамины, такие как витамин Е, которые защищают кожу от солнечных лучей и помогают восстановить кожу. Жирные кислоты также придают коже красивое сияние, которое в большом количестве содержится в орехах и семечках.
4. Черника
Этот милый маленький фрукт имеет высокое содержание витаминов А и С и борется со свободными радикалами на коже, то есть с повреждениями, вызванными солнцем, экологическим стрессом и загрязнением окружающей среды.
5. Папайя
Папайя действительно полезна для вашего здоровья в целом, и вы должны употреблять ее ежедневно. Этот фрукт не только помогает улучшить пищеварительную систему, но и богат витаминами А, К, С и Е, кальцием, фосфором, витаминами группы В и другими минералами, которые уменьшают морщины и другие признаки старения. Папаин во фруктах действует как противовоспалительное средство, помогая организму избавляться от омертвевших клеток кожи.
6. Сладкий картофель
Этот богатый клетчаткой овощ является хорошим источником витаминов А, С и Е. Он помогает восстановить баланс кожи, улучшает обновление клеток кожи и защищает от свободных радикалов.
7. Темный шоколад
Он содержит флаванолы и антивозрастные витамины, которые помогают компенсировать повреждения кожи и сохранять ее увлажненной.
8. Зерна граната
Высокое содержание витамина С в этих красных шариках делает их мощными антиоксидантами, которые защищают кожу от повреждения свободными радикалами, сохраняют коллаген и улучшают эластичность кожи.
9. Чечевица
Вся чечевица богата фолиевой кислотой, калием, железом и магнием. Они работают для предотвращения преждевременного старения кожи и повышения эластичности кожи.
10. Яйца
Это натуральный и богатый источник белка. Яйцо в день поддерживает эластичность кожи, укрепляет волосы, делает кожу упругой и предотвращает старение.
Соблюдайте сбалансированную диету и пейте достаточное количество воды, чтобы на коже не было признаков старения.
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