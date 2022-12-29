Дерматолог назвала лучшие противовозрастные продукты для гладкой кожи

Если все, что вы замечаете, глядя в зеркало, — это морщины, тонкие линии и темные круги под глазами, возможно, у вас проявляются признаки старения.

Ни для кого не секрет, что образ жизни, такой как защита от солнца и ежедневный уход за кожей, являются наиболее важными аспектами предотвращения старения кожи. Но вы также должны принять во внимание здоровую, хорошо сбалансированную диету с необходимыми питательными веществами, если вы хотите иметь гладкую кожу без морщин.

Компания Health Shots обратилась к доктору Ринки Капур, дермато-хирургу The Esthetic Clinics, чтобы узнать о лучших продуктах, которые могут не только предотвратить симптомы старения, но и помочь вам избавиться от них.

1. Шпинат

Шпинат — это зеленый листовой овощ, богатый всеми витаминами, железом, магнием и бета-каротином. Он суперувлажняющий и полон антиоксидантов. Это сделает вашу кожу гладкой и свежей, а волосы блестящими и сильными.

2. Брокколи

Брокколи — это овощ, обладающий противовоспалительным и антивозрастным действием, поскольку он богат витаминами С и К, клетчаткой, фолиевой кислотой, лютеином и кальцием. Придает коже прочность и эластичность.

3. Орехи

Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и т. д., содержат жиры, такие как омега-3, и витамины, такие как витамин Е, которые защищают кожу от солнечных лучей и помогают восстановить кожу. Жирные кислоты также придают коже красивое сияние, которое в большом количестве содержится в орехах и семечках.

4. Черника

Этот милый маленький фрукт имеет высокое содержание витаминов А и С и борется со свободными радикалами на коже, то есть с повреждениями, вызванными солнцем, экологическим стрессом и загрязнением окружающей среды.

5. Папайя

Папайя действительно полезна для вашего здоровья в целом, и вы должны употреблять ее ежедневно. Этот фрукт не только помогает улучшить пищеварительную систему, но и богат витаминами А, К, С и Е, кальцием, фосфором, витаминами группы В и другими минералами, которые уменьшают морщины и другие признаки старения. Папаин во фруктах действует как противовоспалительное средство, помогая организму избавляться от омертвевших клеток кожи.

6. Сладкий картофель

Этот богатый клетчаткой овощ является хорошим источником витаминов А, С и Е. Он помогает восстановить баланс кожи, улучшает обновление клеток кожи и защищает от свободных радикалов.

7. Темный шоколад

Он содержит флаванолы и антивозрастные витамины, которые помогают компенсировать повреждения кожи и сохранять ее увлажненной.

8. Зерна граната

Высокое содержание витамина С в этих красных шариках делает их мощными антиоксидантами, которые защищают кожу от повреждения свободными радикалами, сохраняют коллаген и улучшают эластичность кожи.

9. Чечевица

Вся чечевица богата фолиевой кислотой, калием, железом и магнием. Они работают для предотвращения преждевременного старения кожи и повышения эластичности кожи.

10. Яйца

Это натуральный и богатый источник белка. Яйцо в день поддерживает эластичность кожи, укрепляет волосы, делает кожу упругой и предотвращает старение.

Соблюдайте сбалансированную диету и пейте достаточное количество воды, чтобы на коже не было признаков старения.

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