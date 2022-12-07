Десять домашних средств для борьбы с жжением в желудке

Несколько ошибок в питании и образе жизни могут привести к проблемам с желудком.

Компания Healthy Shots связалась с индийским диетологом Хари Лакшми, чтобы узнать о домашних средствах для лечения повышенной кислотности, вздутия живота и несварения желудка.

Лакшми говорит: «Жжение в желудке — это очень распространенное расстройство пищеварения, также известное как диспепсия, и его можно легко вылечить, попробовав несколько проверенных домашних средств».

Как избавиться от кислотности?

Вот 10 домашних средств, которые помогут облегчить жжение в желудке:

1. Съешьте банан

Бананы богаты антацидами, которые борются с жжением в желудке.

2. Яблочный уксус

Яблочный уксус помогает сбалансировать уровень pH в желудке, тем самым леча кислотный рефлюкс. Просто растворите две или три чайные ложки его со столовой ложкой меда в чашке теплой воды. Хорошо перемешайте и выпейте. Это даст вам быстрое облегчение от кислотного рефлюкса.

3. Гель алоэ вера

Гель алоэ вера содержит антрахиноны, которые оказывают слабительное действие на кишечник. Полстакана геля алоэ вера перед едой поможет избежать изжоги.

4. Лимонный сок

Хотя лимонный сок кислый, растворив столовую ложку его в чашке теплой воды и выпив натощак, он поможет нейтрализовать кислоту в желудке.

5. Холодное молоко

Домашнее лекарство, которое люди чаще всего используют для лечения кислотности, — это холодное молоко. После еды выпейте стакан холодного молока, чтобы успокоить кислотный рефлюкс, так как оно помогает регулировать перепроизводство соляной кислоты.

6. Зеленый чай

Да, зеленый чай может помочь облегчить жжение в желудке. Однако не употребляйте его на голодный желудок.

7. Сухой имбирь

Когда дело доходит до домашних средств, вы никогда не ошибетесь с имбирем. Потребление имбиря также может помочь при проблемах с желудком, таких как тошнота, боль в животе и кислотный рефлюкс, поскольку он обладает противовоспалительными свойствами.

8. Творог

Он полон витамина В и лактобактерий, которые помогут охладить желудок.

9. Аджван

Семена аджвана или карамболя содержат соединение под названием тимол, которое облегчает выделение желудочного сока, улучшает пищеварение и снижает кислотность и помогает при запорах. Помните, что аджван следует избегать во время беременности.

10. Листья мяты

Исследования показали, что листья мяты могут улучшить пищеварение и содержание кислоты в желудке. Его охлаждающее воздействие также помогает уменьшить боль и жжение, связанные с кислотным рефлюксом. Когда вы чувствуете приближение кислотного приступа, нарежьте несколько листьев мяты, положите их в кастрюлю с кипящей водой, а затем выпейте смесь после того, как она остынет.

Ранее Курсор писал, что ученые рассказали, как диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии.