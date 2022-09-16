Deutsche Welle потребовала, чтобы все сотрудники поддерживали право Израиля на существование

Немецкая общественная телерадиовещательная компания Deutsche Welle пересмотрела свой кодекс поведения, потребовав, чтобы все сотрудники поддерживали право Израиля на существование. Если кто-то откажется, то их могут уволить.
Этот шаг, о котором было объявлено 1 сентября, предшествовал решению суда на прошлой неделе, согласно которому DW восстанавил на работе бывшую сотрудницу, уволенную после того, как компания обнаружила, что она делала антисемитские комментарии об Израиле.
Всего в прошлом году на аналогичных основаниях были уволены семеро сотрудников компании, и на данный момент двое из них подали в суд на DW о восстановлении на работе, выграв дело.
Пересмотренный кодекс поведения призван усилить позиции компании в таких случаях в будущем.
DW — не единственная немецкая медиакомпания, открыто поддерживающая право Израиля на существование. В 1967 году компания Axel Springer, один из крупнейших медиа-конгломератов Германии, которому сейчас принадлежат Politico и Insider, установила «корпоративные принципы», которые включают «поддержку [] еврейского народа и право на существование Государства Израиль».
Ранее Курсор писал, что Германия приняла предварительное решение о покупке израильской системы противоракетной обороны.