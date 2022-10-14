Диета долголетия: 7 идей для завтрака, которые помогут жить дольше и здоровее

Мир продвинулся вперед во многих областях, но проблем со здоровьем в настоящее время гораздо больше. Поэтому, если вы хотите наслаждаться долголетием, ваше главное внимание должно быть направлено на ваше здоровье и благополучие.

Сегодня большинство из нас хотят жить дольше, но не знают, с чего начать.

Health Shots связались с диетологом Дипти Локешаппа, чтобы узнать, какие продукты вы можете добавить в свой завтрак, чтобы прожить более долгую и здоровую жизнь.

Вот 7 идей здорового завтрака, предложенных экспертом:

1. Яйца

Яйца вкусные, полезные и их легко приготовить. Вы можете съесть вареное яйцо утром или сделать омлет и подать его с тостами.

2. Овсянка

Классический вариант завтрака, который никогда не выйдет из моды, потому что его легче приготовить и он полезен для здоровья. Она также является хорошим источником железа, витаминов группы В, марганца, магния, цинка и селена.

3. Овощной салат

Салаты на завтрак сейчас в тренде по разным причинам. Сочетание зеленых листьев и других овощей обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами, полезными жирами и белками и, таким образом, является источником пищевых волокон.

4. Цельнозерновой тост

Хороший выбор для завтрака, так как он богат клетчаткой и сложными углеводами, которые медленно перевариваются и не вызывают внезапных скачков уровня сахара в крови. Можно сделать бутерброд с фруктами или яйцом, чтобы было еще вкуснее.

5. Фрукты

Если вы не любите утренние приемы пищи, начните с фруктов. Есть много вещей, которые вы можете приготовить из фруктов по вашему выбору, например, фруктовый салат или смузи. Для сбалансированного завтрака вы даже можете сочетать его с другими продуктами с высоким содержанием белка или клетчатки.

6. Пудинг из семян чиа

Это рецепт для тех, кто ищет что-то вкусное и простое в приготовлении. Семена чиа еще более полезны, если вы едите их с пищей с высоким содержанием белка, такой как греческий йогурт, творог или протеиновый коктейль.

7. Поха

Легкий в приготовлении завтрак, который обеспечит вас необходимым утренним питанием. Прессованный рис готовится с некоторыми из ваших любимых овощей, а специи могут стать хорошей утренней тарелкой.

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