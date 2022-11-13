Диетолог назвал простой продукт, помогающий сбросить вес: мало калорий, но сытость надолго

Специалист по похудению рекомендует включать в свой рацион куриные яйца. Это полезный и сытный продукт, который к тому же, малокалориен.

Испанский диетолог Айтор Санчес назвал самый простой и доступный продукт, при включении в рацион которого можно быстро сбросить вес. По мнению Санчеса, это яйца.

Об этом пишет La Vanguardia.

Специалист подчеркнул, что у яиц хоть и отсутствуют жиросжигающие свойства, но большое количество белка помогает надолго насытиться. При этом, добавил Санчес, еще и уменьшается общее потребление калорий.

Чтобы дать организму необходимые питательные вещества, диетолог рекомендует употреблять яйца по утрам.

Стоит также добавить, что польза яиц ля организма неоспорима. Они повышают иммунитет, нормализуют артериальное давление, защищают нервную систему и, как мы уже выяснили, помогают бороться с лишним весом. Это доступный источник протеина, который нужен для строительства клеток организма — от мышц и внутренних органов до костей, кожи и волос.

Съедая яйцр, человек получает мощный заряд витаминов и макроэлементов – в том числе, Омега-3, фолиевую кислоту, витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин. В яйце также содержится холин, который благотворно влияет на работу нервной системы.