Диетолог назвала формулу идеального обеда

13:49, Сегодня
Общество
обед тарелки еды фото
Фото: pixabay.com

Обед должен быть не только сытным, но и красиво выглядеть, так как это повышает настроение. А еще — он должен состоять из вкусных и полезных продуктов.

Знаменитый австралийский диетолог Сьюзи Баррелл составила формулу идеального ланч-бокса для здоровья, стройности и хорошего самочувствия.

Об этом пишет Daily Mail.

Свой идеальный обед эксперт по питанию составила из огурца, моркови, помидоров черри, черники в йогурте, миндаля, кураги, сыра, крекеров и легкой шаурмы с перцем, авокадо и ветчиной.

Диетолог отметила, что суточная норма калорий для мужчин и женщин составляет приблизительно две с половиной и две тысячи калорий соответственно. Этого объема вполне хватает, чтобы чувствовать себя сытым весь день.  Эксперт также предложила варианты идеального обеда для взрослых и детей.

Идеальный обед для взрослого человека

  • Бутерброд, шаурма или салат с каким-либо белком;
  • Нарезанные фрукты и овощи;
  • Закуски богатые белком (например, йогурт и сыр);
  • Немного печенья, орешков или других любимых продуктов.

Для школьников:

  • Цельнозерновой или хлеб на закваске. Медленно высвобождаемые углеводы помогут стабилизировать уровень сахара в крови.
  • Белок: нежирное мясо, лосось, тунец, яйца, тофу. Эти продукты придадут сил и помогут концентрироваться.
  • Полезные жиры: семечки подсолнуха или тыквы, авокадо. Эти продукты придадут чувство сытости, повысят концентрацию и настроение.
  • Овощи: сладкий перец, морковь, картофельное пюре, огурцы. Эти продукты содержат клетчатку, витамины и минералы, необходимые для поддержания иммунной системы.

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