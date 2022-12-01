Диетолог назвала формулу идеального обеда

Знаменитый австралийский диетолог Сьюзи Баррелл составила формулу идеального ланч-бокса для здоровья, стройности и хорошего самочувствия.
Об этом пишет Daily Mail.
Свой идеальный обед эксперт по питанию составила из огурца, моркови, помидоров черри, черники в йогурте, миндаля, кураги, сыра, крекеров и легкой шаурмы с перцем, авокадо и ветчиной.
Диетолог отметила, что суточная норма калорий для мужчин и женщин составляет приблизительно две с половиной и две тысячи калорий соответственно. Этого объема вполне хватает, чтобы чувствовать себя сытым весь день. Эксперт также предложила варианты идеального обеда для взрослых и детей.
Идеальный обед для взрослого человека
- Бутерброд, шаурма или салат с каким-либо белком;
- Нарезанные фрукты и овощи;
- Закуски богатые белком (например, йогурт и сыр);
- Немного печенья, орешков или других любимых продуктов.
Для школьников:
- Цельнозерновой или хлеб на закваске. Медленно высвобождаемые углеводы помогут стабилизировать уровень сахара в крови.
- Белок: нежирное мясо, лосось, тунец, яйца, тофу. Эти продукты придадут сил и помогут концентрироваться.
- Полезные жиры: семечки подсолнуха или тыквы, авокадо. Эти продукты придадут чувство сытости, повысят концентрацию и настроение.
- Овощи: сладкий перец, морковь, картофельное пюре, огурцы. Эти продукты содержат клетчатку, витамины и минералы, необходимые для поддержания иммунной системы.
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