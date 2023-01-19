Диетолог назвала лучшие продукты для позднего ужина, которые не испортят фигуру

Эксперты назвали продукты, которые насытят организм питательными веществами и позволит спокойно уснуть. А потому их вполне допустимо употреблять поздним вечером.

По словам эксперта, незадолго до сна вполне можно съесть кусочек мяса. Телятина, куриная грудка, кролик, индюшка будут хорошим выбором. Морепродукты — от крабов до креветок и мидий — принесут только пользу. Хорошим выбором станет рыба, только нежирная, белых сортов.

Свежие овощи позволены в любое время суток. Например, капуста, сладкий перец, огурцы, редис, томаты, любая зелень, лук всех видов.

Утолить голод помогут и кисломолочные продукты — кефир, несладкий йогурт, кислое молоко, нежирный домашний творог.При этом врач советует за 30 минут до еды выпить стакан теплой воды. Это поможет быстрее и лучше переваривать пищу и избавит вас от переедания. Через 30 минут после еды можно выпить еще один стакан теплой воды — это ускорит пищеварение и поможет расщеплять пищу, а еще — усвоить питательные вещества.

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