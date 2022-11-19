Диетолог назвала лучший низкокалорийный завтрак для тех, кто следит за фигурой

По ее словам, яйца являются классической пищей для завтрака неспроста: это диетический и питательный продукт, который предоставит вам естественный заряд полезных веществ. Наибольшее количество питательных веществ содержится в белке. А одно яйцо содержит в среднем 70 калориями.

Также в яйцах есть витамины и минералы, которые укрепляют клетки. Они также содержат полезные жиры и шесть грамм белка, который восстанавливает и наращивает мышцы. В яйцах нет сахара и углеводов. Поэтому они первоклассная еда для похудения. А еще — они способствуют насыщению.

Австралийское исследование 2020 года, где людям с лишним весом и ожирением давали один из двух завтраков: яйца и тосты или хлопья с молоком и апельсиновым соком, в течение двух дней с промежутком в неделю, подтверждает это. А вот те, кто завтракал преимущественно углеводами, уже мечтали о подкреплении, подчеркнула Манакер.

Манакер предлагает есть на завтрак омлет, приготовленный из двух яиц, обжаренных овощей и сыра. Сочетание сыра и белка укрепляет кости, а цельнозерновые тосты обогатят рацион клетчаткой и углеводами. Также хорошо выпивать утром чашку зеленого чая, который содержит кофеин и антиоксиданты.

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